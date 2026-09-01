Возраст 12+
Концерты
Про событие
Почувствуй атмосферу расслабленного заокеанского мероприятия на роскошной крыше Roofevents. Изысканные наряды, головокружительные коктейли, виртуозный джаз и мощная энергетика титулованного бэнда — словно на вечеринке после вручения Грэмми.
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