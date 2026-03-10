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Дискотека 90-х и 2000-х в высотке

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

А что, если на один вечер ресторан в сталинской высотке превратится в дискотеку 90-х и 2000-х? Группа «Персона» исполнит любимые русскоязычные хиты, рок-гимны и поп-песни, которые многие узнают с первых нот. Только теперь — в ярких авторских аранжировках, с живым звуком и атмосферой, когда хочется подпевать всем залом, улыбаться, вспоминать и танцевать. До концерта можно будет посмотреть выставку картин прямо в ресторане, а затем провести вечер с музыкой в интерьерах легендарной сталинки. Подпевать можно и нужно — ведь именно так и должна звучать музыка, на которой ты вырос.

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