Летний закат за время концерта сменяется звёздным небом, создавая впечатляющие декорации, а музыка Моцарта, Вивальди, Циммера и Эйнауди в исполнении оркестра и сиянии тысяч свечей звучит в унисон с ритмом тысяч сердец под шелест листвы и тёплого ветра. Lumisfera — признанные лидеры индустрии концертов при свечах в России: за почти 3 года более 400 концертов в 40+ городах посетили более 500 000 зрителей, среди которых Константин Хабенский, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица и другие деятели культуры. Программа: Людовико Эйнауди — Una Mattina Вольфганг Амадей Моцарт — Маленькая ночная серенада Сергей Прокофьев — «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Людвиг ван Бетховен — Соната № 14 «Лунная» (3 часть) Фриц Крейслер — Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни Рольф Ловланд — Song From a Secret Garden Ханс Циммер — Cornfield Chase (из к/ф «Интерстеллар») Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года» Карл Дженкинс — Palladio Рамин Джавади — Game of Thrones (из сериала «Игра престолов») Ханс Циммер — Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор») Лучио Далла — «Памяти Карузо» Эдуард Артемьев — Музыка из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» Георгий Свиридов — «Время, вперед!» Coldplay — Viva La Vida Eurythmics — Sweet Dreams *Композиции могут меняться в зависимости от концертного вечера