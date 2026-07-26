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Заходит андроид в бар

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

«Создавайте будущее вместе с нами!» Корпорация «Новая Жизнь» предлагает программу переселения на Марс для твоей лучшей жизни! Станет ли счастливее Эллен? Побег от социума, от боли «старых ран». Ровный синий свет и стерильная чистота пространства. На Марсе можно начинать жизнь с чистого листа. И обязательно ли одиночество, если есть так похожий на настоящего человека робот? Он станет родным, таким, как хочет Эллен. Это ли не счастье, которого она так искала? Утопия, антиутопия — как хочешь. Разница в знаке. А может быть, вам когда-нибудь приходилось спрашивать себя, а точно ли я человек? Точно ли это я тот, кто принимает решения в своей жизни? Кто я и что есть моя жизнь? Так ли несбыточна та реальность, что сейчас на сцене? Не превратится ли она в документальную? Что несёт нам возможное будущее? Жизнь нашей мечты или... фантазии. Всё не так мрачно, местами даже смешно. Даты: 26 июля и 26 августа

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