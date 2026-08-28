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Вдох

Иммерсивный театр «Морфеус»
Садовническая наб., 71

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4600₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-импровизация. Ты устраиваешься в удобном кресле, накладываешь маску на глаза, расслабляешься и отрываешься от всех забот...на время забываешь обо всём. Затем начинаешь воображать и создавать мир по твоему желанию — и верь, он обретет жизнь и станет реальностью. Разыгрывай сцену спонтанно. Импровизируй! А актёры выступят проводниками в выдуманной тобой реальностью. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.

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