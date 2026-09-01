120 минут весёлых упражнений – и ты уйдёшь с ощущением лёгкости и желанием проявляться. Люди часто обрушиваются на себя с критикой, хотя даже еще ничего не сделали: «еще решат, что я дурак», «буду выглядеть странно», «и зачем я это сказал?», «все будут пялиться». Внутренний критик может быть очень суров, ведь он очень хочет защитить от позора — так как же научиться доверять своему импульсу? Антикринж — это безопасное пространство, где тебе аккуратно снимут внутренние зажимы и будут тренировать смелость быть собой. Ты познакомишься с искусством импровизации — с её помощью будешь расширять свою зону комфорта, и на практике доказывать своему критику, что мир может быть принимающим и безопасным. А заодно научишься шутить на ходу и выкручиваться из любых ситуаций. Что тебя ждёт: • Погружение: простые упражнения, чтобы познакомиться, увидеть других участников и довериться друг другу. • Базовые принципы импрова: «поддерживай идеи», «лажать и не кринжевать» и другие, помогают действовать и не оценивать себя в процессе • Много практики, в том числе упражнений из актёрского мастерства: импульсы, тело, взаимодействие с партнёром • Коммуникационные инструменты: как говорить с разными людьми, слышать и быть услышанными, держать контакт • Мягкий выход на сцену: примерь новую роль, попробуй мини-выступление • Бережная обратная связь от опытного преподавателя. Ты уйдёшь с: • Опытом выступления без подготовки — каждый сыграет сцену в конце занятия • Техниками «поиска идей» — о чём разговаривать с людьми в беседе или со сцены • Навыком «не быть в голове» — не зависать в мыслях и оценках, а быть «здесь и сейчас» — играть, веселиться, получать удовольствие от процесса • Ощущением: «да, сцена — это стресс, но это мне по силам» Эта практика смелости идеально подойдёт тем, кто хочет побороть самокритику, звучать убедительнее — будь то спикер или интроверт — и найти безопасное пространство для роста. Формат: 2,5 часа офлайн, 100% практики Как дойти: • При выходе из метро — пройди по Гжельскому переулку до кофейни «Две булки» • Вход — напротив, рядом с дверью барбершопа «Chikabull».