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Пробный мастер-класс по комедийной импровизации

ул. С. Радонежского, 15-17с28, левый вход, 2 этаж

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 16+
Стендап
Игры
Необычное
Мастер-классы

Про событие

120 минут весёлых упражнений – и ты уйдёшь с ощущением лёгкости и желанием проявляться. Люди часто обрушиваются на себя с критикой, хотя даже еще ничего не сделали: «еще решат, что я дурак», «буду выглядеть странно», «и зачем я это сказал?», «все будут пялиться». Внутренний критик может быть очень суров, ведь он очень хочет защитить от позора — так как же научиться доверять своему импульсу? Антикринж — это безопасное пространство, где тебе аккуратно снимут внутренние зажимы и будут тренировать смелость быть собой. Ты познакомишься с искусством импровизации — с её помощью будешь расширять свою зону комфорта, и на практике доказывать своему критику, что мир может быть принимающим и безопасным. А заодно научишься шутить на ходу и выкручиваться из любых ситуаций. Что тебя ждёт: • Погружение: простые упражнения, чтобы познакомиться, увидеть других участников и довериться друг другу. • Базовые принципы импрова: «поддерживай идеи», «лажать и не кринжевать» и другие, помогают действовать и не оценивать себя в процессе • Много практики, в том числе упражнений из актёрского мастерства: импульсы, тело, взаимодействие с партнёром • Коммуникационные инструменты: как говорить с разными людьми, слышать и быть услышанными, держать контакт • Мягкий выход на сцену: примерь новую роль, попробуй мини-выступление • Бережная обратная связь от опытного преподавателя. Ты уйдёшь с: • Опытом выступления без подготовки — каждый сыграет сцену в конце занятия • Техниками «поиска идей» — о чём разговаривать с людьми в беседе или со сцены • Навыком «не быть в голове» — не зависать в мыслях и оценках, а быть «здесь и сейчас» — играть, веселиться, получать удовольствие от процесса • Ощущением: «да, сцена — это стресс, но это мне по силам» Эта практика смелости идеально подойдёт тем, кто хочет побороть самокритику, звучать убедительнее — будь то спикер или интроверт — и найти безопасное пространство для роста. Формат: 2,5 часа офлайн, 100% практики Как дойти: • При выходе из метро — пройди по Гжельскому переулку до кофейни «Две булки» • Вход — напротив, рядом с дверью барбершопа «Chikabull».

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Комментарии

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Мария
2 октября 2024, 17:18

Иду 9 октября)

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Алексей
24 сентября 2024, 16:24

Иду 16 октября 😉

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Ксения
3 сентября 2024, 20:03

Это было оч задорно и весело. Рекомендую.

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Анастасия
17 июля 2024, 03:24

Ребята, всем привет! Кто завтра идёт?

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Оля
12 июля 2024, 01:40

Вчера с подругой ходили на мастер-класс. Очень понравился, преподаватели легко объясняют. Напряжение уходит сразу после всех упражнений, расславленность и удовольствие только. Перезнакомились со многими ребятами. Было весело. Спасибо)

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Юля
27 июня 2024, 03:00

Понравился мастер-класс, много приятных эмоций! Поначалу было немного страшно, но в итоге уже через пять минут все перезнакомились, много играли, собственно импровизировали) очень советую, два часа пролетели незаметно. Ведущий все понятно объяснял, поддерживал и был в контакте с участниками

ЕЧ
Елена Черных
6 июня 2024, 10:51

Я бы с удовольствием попробовала

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Пользователь №716020
12 июня 2024, 03:34

Елена Черных, я тоже хочу пойти 13 июня, айда вместе)

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