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Сахаджа йога медитация на Павелецкой

Садовническая улица, 78с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. Внимание, во вторник в 19:30 будет только одна группа — для продолжающих (для тех кто уже был минимум на 3 медитациях). На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в пространстве «Цитрус Холл». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

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Комментарии

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Бородулина Вероника
14 января 2025, 17:29

Мне очень нравится. Рекомендую.

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