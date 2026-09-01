Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. Внимание, во вторник в 19:30 будет только одна группа — для продолжающих (для тех кто уже был минимум на 3 медитациях). На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в пространстве «Цитрус Холл». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.