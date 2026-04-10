Психологический перфоманс, на котором ты сможешь узнать о себе больше. Программа: часть 1. «про себя» Два листа бумаги с вопросами. Человек напротив* пытается разгадать тебя и изложить это письменно, а ты строишь свои предположения о нём (ней). Визуальный образ — единственное, что у тебя есть. часть 2. «вслух» Тебе предстоит беседа с человеком напротив*, в результате которой ты поделишься своими впечатлениями друг о друге. Часть свободного нетворкинга Возможность поближе познакомиться с интересными людьми. В течение мероприятия человек напротив * постоянно меняется. Таким образом, ты получишь набор честных мнений от самых разных людей. Что тебя ждёт: — 36 новых знакомств — безалкогольные приветственные напитки — нестандартный социальный опыт Мероприятие подходит для тех, кто стремится получить объективную оценку себя и желает испытать свои способности в «разгадывании» других людей.