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Игропром

Большой бульвар, 40

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от 1300₽ до 10500₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали

Про событие

Фестиваль, который объединяет тех, кто создаёт, и тех, кто играет. Более 100 игр от российских разработчиков, десятки стендов, сотни участников и тысячи единомышленников. Тебя ждёт грандиозное косплей-шоу на 300 героев, кибертурнир, VR-аттракционы и автосимы с реальным болидом. Студия захвата движений (mocap), ретро-зона с легендарными консолями, настольные игры и квесты с ценными призами. Лекторий, образовательная программа и зона вакансий от ведущих IT-компаний. Первый в России печатный альманах с проектами-участниками. Также БУДЕТ деловая программа с круглыми столами на самые острые темы индустрии с участием более 20 спикеров и торжественная церемония награждения победителей Народной Премии «Наш игропром».

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