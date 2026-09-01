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В этот вечер можно ощутить мощную энергетику аргентинского танго, от его классических до современных воплощений. Хриплые звуки бандонеонов, утончённые звуки, рождаемые скольжением смычка по струнам виолончели и скрипок в компании рояля и гулкого контрабаса, погрузят тебя в обстановку чувственности и наэлектризуют твою кровь до предела, позволят почувствовать биение Танго в своём сердце.
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