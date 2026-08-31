Жить с расстройством аутистического спектра — это не только про «особенные интересы» и сенсорные перегрузки, но и про постоянное «почему у всех это получается само собой, а мне нужно так много сил?» Про изнурительную работу по расшифровке того, что другие считывают автоматически. Про маскинг — когда годами притворяешься нейротипичным и в какой-то момент перестаёшь понимать, где заканчивается маска и начинаешься ты. Про мир, который устроен не под тебя — и тихое одиночество человека, который очень хочет быть понятым, но снова и снова сталкивается со стеной непонимания. На встрече поговоришь про: Про усталость, которую невозможно объяснить тем, кто не живёт в постоянном режиме повышенного напряжения. На встрече поговорят о том: «Ты просто не стараешься» — почему то, что легко другим, может стоить нам огромных ресурсов. Маскинг и выгорание — что происходит, когда долго притворяешься тем, кем не являешься, и как это аукается. Сенсорный мир — когда звуки, свет, запахи, прикосновения давят так, что просто хочется исчезнуть. Перегрузка и выключение — про состояния, когда система просто отключается, и почему это не каприз и не слабость. Поздняя диагностика — про облегчение, злость, горе и переосмысление всей своей жизни через новую призму. Социальные правила — когда все вокруг знают какой-то негласный код, а тебе его никто не объяснил. Отношения и близость — как строить контакт, когда взаимодействие требует столько сознательных усилий. Стигма и стереотипы — «ты же не выглядишь аутичным» и другие фразы, которые обесценивают твой опыт. Близкие — когда они хотят помочь, но не понимают как, и это само по себе становится дополнительной нагрузкой. Работа и учёба — как функционировать в системах, которые не были созданы с учётом того, как устроен твой мозг. Специальные интересы — про то, что это не странность, а важнейший ресурс и способ быть собой. «Все иногда так чувствуют» — невидимая сторона жизни с РАС, которую так сложно донести до других. Что хочется услышать, а что — нет: слова, которые помогают, и слова, которые ранят. Маленькие шаги к себе — как бережно выстраивать жизнь, которая подходит именно тебе, а не той версии себя, которую от тебя ждут. Формат: доверительный круг Участие: 400 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия Запись в ТГ.