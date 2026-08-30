Вечер, где даже самые эмоционально стабильные люди внезапно начинают задумчиво смотреть в окно такси по дороге домой. Мот выходит на сцену с концертом, в котором идеально сочетаются романтика, лирика и песни, под которые кто-то обязательно напишет бывшим. Возможно, не один раз. В программе — главные хиты, красивые биты, много чувств и атмосфера большого поп-хип-хоп концерта, где зал дружно поёт о любви так, будто у всех одновременно случилась одна и та же история. Подойдёт тем, кто любит мелодичный рэп, немного драматизировать под музыку и делать вид, что пришёл «просто послушать».