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Мот

Динамо, Ленинградский проспект, 36

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 15000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вечер, где даже самые эмоционально стабильные люди внезапно начинают задумчиво смотреть в окно такси по дороге домой. Мот выходит на сцену с концертом, в котором идеально сочетаются романтика, лирика и песни, под которые кто-то обязательно напишет бывшим. Возможно, не один раз. В программе — главные хиты, красивые биты, много чувств и атмосфера большого поп-хип-хоп концерта, где зал дружно поёт о любви так, будто у всех одновременно случилась одна и та же история. Подойдёт тем, кто любит мелодичный рэп, немного драматизировать под музыку и делать вид, что пришёл «просто послушать».

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