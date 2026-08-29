Бренды одежды, аксессуаров и товаров для дома представят вещи из своих коллекций, которые можно будет забрать за пожертвование. А друзья «Дома с маяком» — популярные актёры, музыканты и блогеры — встанут за прилавки фудкорнеров «Брикет Маркета» в качестве бариста, продавцов или кондитеров. На маркете будет несколько интерактивных зон, где гости смогут провести время вместе. В зоне мастер-класса сможешь ненадолго вернуться в детство: вырезать бумажных кукол, придумывать для них образы, примерять одежду и раскрашивать наряды. В зоне «Доброе слово» каждый сможет поделиться своими эмоциями, мыслями или пожеланиями на флипчарте. А в зоне благотворительной лотереи за пожертвование гости смогут испытать удачу и выиграть приятный подарок. При этом каждый билет — это не только возможность получить приз, но и вклад в поддержку «Дома с Маяком». На маркете будут представлены вещи таких брендов, как Ugly Sweater Club, EKONIKA, 5 o'COAT, Botrois, RECYCLE OBJECT, falafel, ламповый блок, Avgvst, Гарин, 404 not found и многих других. Кроме того, можно будет приобрести вещи из гардероба российских знаменитостей: Иды Галич, Стаса Круглицкого (Стас Просто Класс), Елены и Василисы Кукояка, Ярославы Тринадцатко и других. «Дом с маяком» создал мини-коллекцию футболок и свитшотов по эскизам пациентки хосписа Даши Кухарчук. У Даши спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание, из-за которого постепенно слабеют все мышцы. Девушка мечтала стать дизайнером одежды, но из-за тяжёлого заболевания не могла самостоятельно шить. Даша подготовила рисунки, по которым сделали одежду с оригинальными принтами. 29 августа с 10:00 до 22:00 30 августа с 11:00 до 22:00