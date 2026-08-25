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Про событие
КПТСР — это не про один страшный момент, который никак не забыть. Это про то, что страшных моментов было много. И они были не разовыми — они были фоном. Детством. Домом. Отношениями. Тем, что должно было быть безопасным — но не было. На встрече поговорят о том: Что такое КПТСР — чем оно отличается от ПТСР, почему его так долго не замечал и почему так сложно опознать его в своей жизни. Травма отсутствия — когда не было насилия, но не было и тепла, отклика, присутствия. И как это формирует нас так же глубоко, как явная травма. Эмоциональные флэшбэки — когда тебя вдруг накрывает состояние из прошлого, но ты не понимаешь почему. Просто внезапно невыносимо, стыдно, страшно или пусто. Тело помнит — про триггеры, замирание, диссоциацию и другие способы, которыми нервная система пытается тебя защитить — и мешает жить. Гипербдительность — когда постоянно сканируешь окружение на предмет опасности, считываешь настроение каждого в комнате и не можешь просто расслабиться. Стыд как основное состояние — не «я сделал что-то плохое», а «я сам плохой». Откуда это берётся и почему это самая тяжёлая часть комплексной травмы. Внутренний критик — про голос, который говорит, что ты недостаточно хорош, что ты сам виноват, что так тебе и надо. Откуда он взялся и чей он на самом деле. «Мне никто не нужен» — про выученное одиночество, про то как научился не просить и не нуждаться — и что за этим на самом деле стоит. Отношения и близость — почему так тянет к знакомым паттернам, даже когда они причиняют боль. Почему безопасные люди иногда пугают больше, чем опасные. Маленькие шаги к безопасности — не «проработать травму» и не «отпустить прошлое». А бережно, шаг за шагом, учить нервную систему, что сейчас — можно выдохнуть. Что сейчас — другое время. Формат: доверительный круг. Подробнее: https://t.me/swamp_cw/481 Участие: 400 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия Запись в ТГ
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