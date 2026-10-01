Произведение в формате чтения по ролям представят. Премьера Александра Цыпкина приурочена к выходу в сентябре одноименного сборника писателя, в который войдет и рассказ, ставший основой пьесы. Формат читки сегодня переживает новую волну популярности, в том числе в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения», в котором состав участников никогда не повторяется. Каждый артист неизменно привносит в произведение что-то своё, поэтому каждая читка пьесы становится по-настоящему неповторимой. Это история, которая разворачивается в недалеком будущем. Потеряв жену, учёный решает вернуть её с помощью технологий, воссоздав личность по цифровому следу, загрузив его при помощи искусственного интеллекта в антропоморфного робота, физическую копию ушедшей женщины. Но новая жизнь начинает развиваться по собственным законам, раскрывая тайны жены, к которым главный герой был совершенно не готов. Длительность мероприятия: 1 час 30 мин.