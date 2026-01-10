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Вечеринка «Мстители: Финал – Расширенная версия»

Unique Pleasure, Ярцевская улица, 19

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5000₽
Возраст 14+
Кино
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт долгожданное переиздание оригинального фильма 2019 года с добавлением нового материала. Режиссёры братья Руссо позиционировали эту версию как «мост» между «Финалом» и грядущим кроссовером «Мстители: Доктор Дум», премьера которого намечена на конец года. Спустя 7 лет команда супергероев снова в сборе. На премьере тебя ждут: Игристые коктейли, фотозона, попкорн и косплееры. Тайминг: 18:30 Сбор гостей и фото на красной дорожке 19:00 Зажигательные танцы с коктейлями и интерактив 19:50 Получай самый вкусный попкорн 20:00 Премьерный показ фильма в России Дресс-код — Повседневная | Casual (Ведь фанаты киновселенной всегда просты и элегантны).

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