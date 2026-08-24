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Ответ Гиппократа
Малый Дровяной переулок, 6
Начало:
Завершение:
от 3900₽ до 4900₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Каково оказаться в самом эпицентре заражения таинственным вирусом? Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, ты предоставлен сам себе. Каковы будут твои действия в стрессовой и нестандартной ситуации? Ответы на эти и другие острые вопросы ты узнаешь в захватывающем иммерсивном спектакле «Ответ Гиппократа». Это мрачный постапокалиптический триллер, где ты в главной роли. Думай, общайся с героями и принимай решения — от твоих действий будет зависеть финал. В спектакле участвует от 2 до 6 человек. Время сеансов разное, подробности по ссылке.
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Комментарии
Полина5 августа 2023, 19:52
Интересный опыт, в абсолютной темноте живо представляются описываемые Морфеусом события Ощущаешь себя как в видеоигре Была с абсолютно незнакомыми мне людьми, что ничуть не мешало всем сплотиться и дойти до конца Обязательно посещу и другие проекты Морфеус
Была 2 раза, думала второй раз не понравится. А нет. Выбрала другие действия в игре и так все завертелось, сама не ожидала!))))