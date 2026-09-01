На квесте в парке Северного Речного вокзала не просто гуляют по местам съёмок фильма, но и разбираются в особенностях той обстановки, в которой кино создавалось. 15 июля 1937 г., для движения пассажирских и грузовых судов был открыт канал Москва — Волга имени Сталина, сегодня — канал имени Москвы. Общая протяженность канала 128 км. Тогда же строится самое грандиозное сооружение на канале Северный речной вокзал. Эта стройка настолько будоражит общественность, что попадает даже в кино тех лет. Уже через год на экраны выходит фильм известного режиссера Г. Александрова «Волга-Волга». Как проходит мероприятие: Это индивидуальная программа, ведущий проведёт её только для тебя и твоего близкого человека. Вам расскажут небольшую предысторию, вручат карту и первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но ведущий будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: Северный речной вокзал — величественное здание в стиле сталинского ампира с элементами ар-деко, порт пяти морей; Причалы и прогулочные палубы. Здесь швартуются теплоходы, идущие по Волге и Оке; Парк Северного речного вокзала — пример сталинского ландшафтного дизайна Скульптуры речных богов и аллегорий труда; Фрески с трудовыми буднями водников и мозаики с речными маршрутами на стенах вокзала. Что ты узнаешь? Раскроешь тайны сталинского ампира; Разберёшься, чем вокзал заслужил звание самого морского места в Москве; Отыщешь скрытые символы на фасадах; Прочтёшь визуальный код, заложенный архитекторами в здании вокзала; Разгадаешь легенды о речных путешествиях; Представишь, как в парке вокзала отдыхали москвичи разных эпох. Нужно ли знать историю? Нет, не проверяют твоё знание истории. Тебя знакомят с ней. Мероприятие проводится каждый день, полное расписание можно увидеть по кнопке выше. Стоимость указана за двух участников Также можно приобрести билет на группу до 7 человек Встреча на входе в парк Северного Речного вокзала у скульптуры «Водный путь»