Групповая автобусная экскурсия по Сталинским высоткам. Сталинские высотки — визитная карточка московской архитектуры. В 1947 году, в день празднования 800-летия Москвы, были заложены фундаменты восьми Сталинских высоток. Семь из высоток были построены в знаковых местах столицы, став одним из символов Москвы и всей Советской эпохи. На экскурсии тебе раскроют тайны строительства каждой из легендарных «Семи сестёр», например: — какая из высоток была построена с очень заметным наклоном, а какая строилась «сверху вниз» — где находятся входы в бомбоубежища и как они оборудованы — какая из восьми высоток не была построена и причём тут Храм Христа Спасителя — где изначально должно было быть построено здание МГУ и почему от этого проекта отказались — кто строил высотку на Котельнической набережной и под чьим присмотром жила «творческая интеллигенция» — почему высотки — это не небоскрёбы и как возник архитектурный стиль «Сталинский ампир» На маршруте ты увидишь все семь Сталинских высоток, будет 4 остановки с выходом: 1. Начало у двух высоток у метро Красные ворота — здание РЖД и гостиница Ленинградская 2. Далее остановка у Храма Христа Спасителя — не только поговоришь о непостроенных высотках, но и в красках увидишь как бы выглядела Москва, если бы проект был осуществлён 3. Воробьевы горы — со смотровой площадки посмотришь на архитектурный облик Москвы и здание МГУ 4. Окончание экскурсии у МИДа на Смоленской площади Место встречи: м. Красные ворота, выход из метро №2, памятник М. Ю. Лермонтову. Гид встретит тебя с табличкой «Любимый город».