На лекции поговорят об эволюционных перипетиях нашей анатомии. То, что кажется нам естественной и само-собой разумеющейся частью нашего тела, в своё время было смелой инновацией, радикально поменявшей жизнь наших далёких предков. Эти усовершенствования имели совершенно иное назначение, нежели то, что досталось нам по наследству после миллионов лет преобразований. Человек собран из элементов, обеспечивавших жизнь одноклеточных существ, рыб, амфибий, рептилий и первых млекопитающих. Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов наук﻿и и фронтмен российской антропологии. В день мероприятия стоимость билета 10.000р (если останутся) В 19:00 теплоход отплывает. Подождать опоздавших, к сожалению, не смогут. Время стоянки на причале регламентируется властями города. Сбор гостей и посадка с 18:30 до 19:00. Именно в это время теплоход будет находиться у причала. Причал: Лужнецкая набережная, причал: Лужники - Южный.