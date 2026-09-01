Ты наверняка слышал утверждение, что московское метро самое красивое в мире. А как часто, в будничной спешке, ты замечал мозаику, красочные витражи и потрясающие светильники, украшающие станции? Тебе предлагают остановить мгновение и окунуться в великолепный мир этого подземного музея. На экскурсии по московскому метро ты отправишься в путешествие по наиболее красивым и богатым на истории станциям. Расскажут, какие легенды и часто целые обряды до сих пор связаны со скульптурами и цветными витражами станций. Что ждёт тебя на экскурсии: — Всё начнётся с культовой станции «Площадь Революции» — здесь ты не просто увидишь знаменитые скульптуры, но и узнаешь, какие ритуалы с ними связаны и почему тысячи людей ежедневно «на удачу» трут нос бронзовой собаке. — Научишься «читать» станции метро: разберёшься в стиле эклектики, увидишь элементы античной архитектуры и поймёшь, почему метро называют подземными дворцами. — Внимательно рассмотришь мозаики «Комсомольской», фарфоровые фигуры «Театральной», витражи «Новослободской», найдёшь необычную колонну-цветок на «Курской» и оценишь изящество станций «Белорусская» и «Маяковская». — Узнаешь, когда была открыта первая линия метро и как разрасталась сеть до сегодняшнего дня. Поймёшь, какую важнейшую роль метрополитен сыграл в годы Великой Отечественной войны — от укрытия до центра жизни города. Место встречи: в центре зала станции метро Площадь Революции (на платформе, где ходят поезда) тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». Экскурсия проводится: ср и пт в 20:00.