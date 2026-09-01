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Погружение в темноту: мир ощущений

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»
ул. Арбат, 17

Начало:

Завершение:

1850₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Погрузись в полную темноту и отправься в 60-минутное приключение, которое пробудит твои «спящие» чувства. Без визуальной опоры ты пройдёшь пять тематических зон — домашняя «Квартира», ароматная «Лавка специй», спокойный «Античный дворик», динамичная «Спортивная комната» и медитативная «Релакс?комната». Каждая из них позволяет заново открыть осязание, обоняние, вкус и слух. Экскурсия построена как интерактивное путешествие, в котором тебя сопровождают гиды, для которых темнота — часть жизни. Она помогает осознать, что 90 % информации мы получаем глазами, и предлагает проверить, какие ощущения станут твоей опорой, когда вокруг полная темнота. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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