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Йога со щенками

Кутузовский проспект, 36с5

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков и из приюта. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее. Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, час радости наедине с собой и в то же время в окружении щеночков. Занятие — 40-минутная практика йоги, направленная как на работу с дыханием и погружением в себя, так и на работу с телом. После йоги есть ещё 20 минут, чтобы поиграть. Для щенков йога полезна в качестве социализации: общение с людьми помогает снизить стресс от будущего переезда в новый дом, а положительный опыт взаимодействия с другими собаками. Да и просто здорово побегать и поиграть! Смотри расписание по ссылке «купить билет». Подходит для новичков.

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Комментарии

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Анциферова Ксения
25 апреля 2025, 15:58

Срочно всех залюбииииить🤪🥰🥰🥰

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Ксения
24 июля 2024, 13:49

Йога 40 минут очень минимальная, для совсем новичков. Вокруг бегают щеночки, играют, подбегают, людей не боятся, все очень мило. После йоги можно еще полчаса их потискать, поиграть, пофотографироваться. Было интересно и получила заряд позитивных эмоций.

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Юлия
13 апреля 2024, 18:04

Все понравилось, щенки игривые, но на йоге сложно сосредоточиться)

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