ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Исторические среды. Фамильная история

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «О, мой ЗОЖ!» Побрюзжишь о здоровье и затронешь темы фармы и современной медицины — и как оно по-разному бывает. Событие пройдёт в красивом месте — историческом особняке, оформленном в дореволюционном стиле. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания. Что может быть лучше? Где: кафе в 10 минутах от метро Китай-город Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

В чём дело?
В чём дело?

2000₽

Роспись виниловых пластинок
Роспись виниловых пластинок

3000₽

Встреча с тенью + роспись неваляшки
Встреча с тенью + роспись неваляшки

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Рэп йога
Выбор редакции
Рэп йога
c
по

3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста