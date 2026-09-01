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Про событие
Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «О, мой ЗОЖ!» Побрюзжишь о здоровье и затронешь темы фармы и современной медицины — и как оно по-разному бывает. Событие пройдёт в красивом месте — историческом особняке, оформленном в дореволюционном стиле. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания. Что может быть лучше? Где: кафе в 10 минутах от метро Китай-город Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6
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