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Свидание «Пикник в темноте»

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»
ул. Арбат, 17

Начало:

Завершение:

15500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Романтическое свидание на 60 минут с заданиями на сближение и сюрпризом, фруктовой корзинкой. Программа включает пять локаций — квартиру, лавку специй, античный дворик, спортивную комнату и зону релакса, в каждой из которых тебе предстоит пройти милые испытания на доверие и совместную игру. Дополнительный акцент — небольшая корзинка с сезонными и тропическими фруктами, конфетами и напитком на выбор, чтобы ты мог вместе угадывать вкусы в темноте и делиться впечатлениями. Этот формат идеально подходит тем, кто хочет добавить элемент пикника и гастрономические ощущения к классическому свиданию, сохранив все интерактивные задания и атмосферу романтики. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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