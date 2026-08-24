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Про событие
Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуба «Го без границ» в Библиотеке для молодёжи. На бесплатных занятиях от преподавателей Школы Вадима Филиппова (чемпиона России и двукратного чемпиона Москвы в команде) можно освоить правила и найти соперника по уровню. Влейся в сообщество и раздели страсть к самой пленительной интеллектуальной игре в мире. Клуб инклюзивный: в клубе идёт общение на русском и русском жестовом языке. А для игроков с полной или частичной потерей зрения есть тактильные 3D-наборы (кстати, на них круто играть вслепую даже зрячим, организаторы приготовили для тебя суперкомфортные хлопковые масочки). Возрастных ограничений и регистрации нет, но игроков, которые хотят забронировать тактильный набор, просят заранее написать организаторам в ТГ: https://t.me/igra_go_bez_graniz
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Комментарии
Школа игры го Вадима Филиппова12 июня 2025, 01:09
Илья, большое спасибо! Рады видеть Вас в числе наших игроков 👍
Комментарий удален