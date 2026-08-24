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Клуб «Го без границ»

Российская государственная библиотека для молодежи, Большая Черкизовская улица, 4к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуба «Го без границ» в Библиотеке для молодёжи. На бесплатных занятиях от преподавателей Школы Вадима Филиппова (чемпиона России и двукратного чемпиона Москвы в команде) можно освоить правила и найти соперника по уровню. Влейся в сообщество и раздели страсть к самой пленительной интеллектуальной игре в мире. Клуб инклюзивный: в клубе идёт общение на русском и русском жестовом языке. А для игроков с полной или частичной потерей зрения есть тактильные 3D-наборы (кстати, на них круто играть вслепую даже зрячим, организаторы приготовили для тебя суперкомфортные хлопковые масочки). Возрастных ограничений и регистрации нет, но игроков, которые хотят забронировать тактильный набор, просят заранее написать организаторам в ТГ: https://t.me/igra_go_bez_graniz

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Комментарии

А
Аноним
27 мая 2025, 01:41

Комментарий удален

Аватар
Школа игры го Вадима Филиппова
12 июня 2025, 01:09

Илья, большое спасибо! Рады видеть Вас в числе наших игроков 👍

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