Дмитрий Гайдук расскажет сказки о снах в клубе «Mezzo Forte». Тебя ждёт путешествие в альтернативные миры, где будущее яснее прошлого, чудеса естественны и всё мыслимое возможно. Каждый из нас в таких мирах бывает, но не каждому удаётся вынести оттуда какую-нибудь связную историю. У Гайдука получилось. В первом отделении ты услышишь две сказки, созданные из хипповских и растаманских сновидений, а следом за ними — рассказ об эпичном приключении кшатрия Харикеши, случившемся не то что бы во сне, но уж точно не наяву. Во втором отделении будет длинная русская сказка о покупателе чужих снов, а в третьем — классическая китайская новелла о толкователе сновидений и не менее классическая история про сон во сне из репертуара Джа-Будды.