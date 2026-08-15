Встреча для тех, кто хочет познакомиться с собой глубже, увидеть свои скрытые качества, перестать делить свои качества на «правильные» и «неправильные», дать место внутреннему бунтарю, силе, свободе, странности или другим частям, которые долго оставались в тени. Здесь создадут бережное пространство для исследования своей теневой стороны через вопросы, образы и творчество. Посмотришь, какие качества ты привыкла сдерживать, прятать или не разрешать себе проявлять, и попробуешь увидеть в них не угрозу, а ресурс. После этого каждый участник распишет свою неваляшку в образе этой подавленной части. Это может быть крейзи-неваляшка, неваляшка-бунтарка, неваляшка-злость, неваляшка-хаос, неваляшка-сила или любой другой персонаж, который появится в процессе. Эта встреча про честный контакт с собой, свободу выражения и возможность дать голос тому, что обычно молчит внутри. В результате ты сможешь посмотреть на свои подавленные качества, почувствовать больше принятия к разным сторонам себя и унести с собой не просто расписанную неваляшку, а символ той части личности, которой наконец разрешили быть видимой. На встрече тебя ждёт: — мягкое исследование своей теневой стороны — роспись собственной крейзи-неваляшки — работа с образом подавленной части личности — пространство, где можно быть странной, разной и настоящей — тёплая атмосфера, творчество и бережное самопознание