Когда-то в районе Бауманской улицы селились иностранцы, а юный Пётр I устраивал пиршества со своим закадычным другом Францем Лефортом. Говорят, в этом месте до сих пор обитают призраки. Готов с ними встретиться? Индивидуальная программа, ведущий проведёт её только для тебя и твоего близкого человека. Ведущий будет ждать тебя на старте — расскажет небольшую предысторию, вручит карту и даст первое задание. Участники продвигаются по маршруту самостоятельно, но ведущий будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: 1. Лефортовский дворец — место, где начинались первые ассамблеи Петра I и звучала западноевропейская музыка 2. Старинные палаты в Старокирочном переулке, известные как «дом Анны Монс» 3. Слободской дворец — здание, перед которым в 1812 году выступал император Александр I 4. Фанагорийские казармы после масштабной реставрации — с восстановленными барельефами, пилястрами и военными фризами 5. Новый кампус МГТУ имени Баумана — университет будущего на территории бывшей Немецкой слободы Что ты узнаешь: 1. Почему эта часть Москвы столетиями называлась Немецкой слободой и кто здесь жил 2. Как Франц Лефорт стал ближайшим другом Петра I и какое влияние он оказал на молодого царя 3. Где стоял дом, в котором родился Александр Сергеевич Пушкин 4. Как Анна Монс стала фавориткой Петра I, чем привлекла царя и почему их история завершилась 5. Почему главное техническое учебное заведение России носит имя генерала Баумана, далёкого от науки и инженерии Тут не проверяют твоё знание истории — здесь тебя знакомят с ней. Мероприятие проводится каждый день, расписание можно посмотреть по кнопке выше. Место проведения: м. Бауманская, встреча у выхода из метро Стоимость указана за двух участников.