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[отменено] Встреча «Кто я для других?»

ст. м Таганская, подробности после оплаты

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 21+

Про событие

Психологические и социальные задания, которые помогут участникам понять, как их видят другие люди. Думал (а) ли ты о том: — Какое первое впечатление производишь? — Что в тебе может оттолкнуть? — А что, наоборот, привлекает внимание? Что тебя ждёт на встрече: — Участие в малых группах, где участники выполняют психологические и социальные задания; — Постоянная смена групп, чтобы получить обратную связь от разных людей; — Анонимные мнения о тебе от участников, которые ты получишь в виде подробного списка через день после встречи; — Новые знакомства в атмосфере доверия и искренности. Здесь ты можешь посмотреть видео с атмосферой прошлых встреч: https://t.me/be_closer_to/108

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Комментарии

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Poly
04 февраля, 23:00

Очень понравилось мероприятие. Ведущий просто огонь, потрясающе все организовал и создал приятную легкую атмосферу для знакомств. Я получила очень интресный опыт, котором можно было «в полевых условиях» презентовать себя и потом еще получить мнения людей, какое впечатление я произвела

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Маргарита
13 января, 19:12

Аноним мероприятия - что-то совершенно новое, не просто френдинг, а продуманная встреча с заданиями, помогающими раскрыться самому и увидеть окружающих! Было свежо, очень интересно и весело. Самое любопытное конечно - это анонимные отзывы после, местами они удивили, что-то подсветили)) Организатору спасибо за идею, позитив и чувство юмора <3

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Виктория
13 января, 01:36

Само мероприятие очень понравилось, необычный формат и классные интерактивы, ведущему лайк за всю организацию и чувство юмора 👍🏻 Возможно даже схожу повторно, единственное, что смутило — последние круги были уже в ускоренном темпе и будто включение людей было минимальным, поэтому составить о ком-то мнение было сложновато, но это не минус всего мероприятия Хотя бы один раз посетить однозначно стоит 🔥

V
Valery
12 января, 22:51

Оооочень классное событие! Увлекательный, необычный формат, продуманные вопросы. Был не один раз, всегда приятные и классные люди приходят. Ведущему отдельные дифирамбы, задает вайб и излучает позитив, адаптирует течение встречи к участникам. Просто классный чел :)

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Анна
25 августа 2025, 02:42

Очень крутое, теплое, уютное мероприятие. Я думаю, что это полезный опыт для каждого и дополнительная возможность разнообразить свой круг общения. Спасибо всем ребятам и Николаю (организатору) за дружелюбную и способствующую расслабленным беседам атмосферу. Это отличный способ узнать друг друга. Однозначно рекомендую к посещению

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Алексей
25 августа 2025, 02:14

Отличное мероприятие! Даже не думайте идти/не идти - вперед и с песней. Столько всего позитивного и замечательного, что не описать одним отзывом. Восторг. Все благодаря организатору Николаю, что все это так придумал и организовал. Выдающийся человек, горящий и живущий своим делом. Обязательно к посещению

А
Аноним
29 июля 2025, 03:38

Если честно - вау 😍 ничего сильно не ожидала от этого мероприятия. А в действительности - я теперь очень хочу еще. В трех словах: атмосферно, легко и действительно интересно. Одинаково интересно было как делиться, так и слушать, задания не банальные, темы разговоров в процессе неожиданно глубокие, раскрывающие. Ведущий всегда участвует в процессе, развивает беседы в более активную сторону. Если честно шла туда с небольшим зажимом внутри (и даже была мысль остаться дома 😅) тк много незнакомых людей, ожидался кринж и неловкость. А как итог - уже после первого круга, все были такие оживленные, общительные. И контингент крутой, все ребята взрослые, из разных сфер, и все открыто транслируют желание общаться, это ооочень ценно. После пошли компанией кушать и болтать дальше, разошлись только под ночь 😅 создали общий чат, где планируем активности дальше. Подобный способ обретения новых знакомств - это очень круто! Спасибо❣

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Zhiritskaya Galina
28 июля 2025, 00:40

Очень классное действо - жизнь в формате игры: общаешься с незнакомыми, в которых узнаешь себя, и они уже становятся знакомыми. Простые и интересные задания на взаимодействие. Непринужденная атмосфера, приятное место и активный организатор - то что нужно для вечера в приятной компании. Спасибо за эту возможность! Если вы думаете - идти или нет - идите! 100%

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Дина
11 апреля 2025, 15:12

Была на мероприятии. Мне 31 год и было достаточно приятно. Так что, кто волнуется насчет возраста - не переживайте, это прикольный способ пообщаться с людьми из разных сфер и разных возрастов. Собрать широкую картину отзывов о себе и своих проявлениях. Атмосфера на мероприятии мега дружеская и открытая. Дают много прикольных советов и информации не только о себе, но и о твоих интересах, если хочешь/можешь в смол ток, еще кофе с печеньками. Так понравилось, что отправила подругу на следующее мероприятие организатора «я тебя вижу».😁

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Юлия
9 апреля 2025, 01:59

Мне тоже нужно такое мероприятие, где хотя бы 30+😁

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Анастасия
1 апреля 2025, 06:11

А есть ли такое же мероприятие для людей чуть старше 35? 😁

А
Аноним
1 апреля 2025, 15:34

Комментарий удален

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Софа
1 апреля 2025, 19:28

Николай, спасибо за организаторский ответ :)

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Наталья
27 мая 2025, 23:59

Николай, здравствуйте! Почему есть ограничения по возврату? В 40-50 уже ни к чему знать, каким тебя видят окружающие, даже, если это молодёжь?

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Сергей
2 марта 2025, 00:19

Отличный интересный ивент! Интересные люди и располагающий организатор помогают открыться и посмотреть на себя и окружающих по новому, а так же узнать на сколько обманчиво бывает первое впечатление о человеке!

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Денис
23 февраля 2025, 02:20

Второй забег сюда. Оба раза пришли классные люди, организатор пушка, атмосфера полной непринуждённости. Приду ещё 👊

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