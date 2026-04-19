Про событие
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Похожие события
Комментарии
Аноним мероприятия - что-то совершенно новое, не просто френдинг, а продуманная встреча с заданиями, помогающими раскрыться самому и увидеть окружающих! Было свежо, очень интересно и весело. Самое любопытное конечно - это анонимные отзывы после, местами они удивили, что-то подсветили)) Организатору спасибо за идею, позитив и чувство юмора <3
Само мероприятие очень понравилось, необычный формат и классные интерактивы, ведущему лайк за всю организацию и чувство юмора 👍🏻 Возможно даже схожу повторно, единственное, что смутило — последние круги были уже в ускоренном темпе и будто включение людей было минимальным, поэтому составить о ком-то мнение было сложновато, но это не минус всего мероприятия Хотя бы один раз посетить однозначно стоит 🔥
Оооочень классное событие! Увлекательный, необычный формат, продуманные вопросы. Был не один раз, всегда приятные и классные люди приходят. Ведущему отдельные дифирамбы, задает вайб и излучает позитив, адаптирует течение встречи к участникам. Просто классный чел :)
Очень крутое, теплое, уютное мероприятие. Я думаю, что это полезный опыт для каждого и дополнительная возможность разнообразить свой круг общения. Спасибо всем ребятам и Николаю (организатору) за дружелюбную и способствующую расслабленным беседам атмосферу. Это отличный способ узнать друг друга. Однозначно рекомендую к посещению
Отличное мероприятие! Даже не думайте идти/не идти - вперед и с песней. Столько всего позитивного и замечательного, что не описать одним отзывом. Восторг. Все благодаря организатору Николаю, что все это так придумал и организовал. Выдающийся человек, горящий и живущий своим делом. Обязательно к посещению
Если честно - вау 😍 ничего сильно не ожидала от этого мероприятия. А в действительности - я теперь очень хочу еще. В трех словах: атмосферно, легко и действительно интересно. Одинаково интересно было как делиться, так и слушать, задания не банальные, темы разговоров в процессе неожиданно глубокие, раскрывающие. Ведущий всегда участвует в процессе, развивает беседы в более активную сторону. Если честно шла туда с небольшим зажимом внутри (и даже была мысль остаться дома 😅) тк много незнакомых людей, ожидался кринж и неловкость. А как итог - уже после первого круга, все были такие оживленные, общительные. И контингент крутой, все ребята взрослые, из разных сфер, и все открыто транслируют желание общаться, это ооочень ценно. После пошли компанией кушать и болтать дальше, разошлись только под ночь 😅 создали общий чат, где планируем активности дальше. Подобный способ обретения новых знакомств - это очень круто! Спасибо❣
Очень классное действо - жизнь в формате игры: общаешься с незнакомыми, в которых узнаешь себя, и они уже становятся знакомыми. Простые и интересные задания на взаимодействие. Непринужденная атмосфера, приятное место и активный организатор - то что нужно для вечера в приятной компании. Спасибо за эту возможность! Если вы думаете - идти или нет - идите! 100%
Была на мероприятии. Мне 31 год и было достаточно приятно. Так что, кто волнуется насчет возраста - не переживайте, это прикольный способ пообщаться с людьми из разных сфер и разных возрастов. Собрать широкую картину отзывов о себе и своих проявлениях. Атмосфера на мероприятии мега дружеская и открытая. Дают много прикольных советов и информации не только о себе, но и о твоих интересах, если хочешь/можешь в смол ток, еще кофе с печеньками. Так понравилось, что отправила подругу на следующее мероприятие организатора «я тебя вижу».😁
Мне тоже нужно такое мероприятие, где хотя бы 30+😁
А есть ли такое же мероприятие для людей чуть старше 35? 😁
Комментарий удален
Николай, спасибо за организаторский ответ :)
Николай, здравствуйте! Почему есть ограничения по возврату? В 40-50 уже ни к чему знать, каким тебя видят окружающие, даже, если это молодёжь?
Отличный интересный ивент! Интересные люди и располагающий организатор помогают открыться и посмотреть на себя и окружающих по новому, а так же узнать на сколько обманчиво бывает первое впечатление о человеке!
Второй забег сюда. Оба раза пришли классные люди, организатор пушка, атмосфера полной непринуждённости. Приду ещё 👊
Очень понравилось мероприятие. Ведущий просто огонь, потрясающе все организовал и создал приятную легкую атмосферу для знакомств. Я получила очень интресный опыт, котором можно было «в полевых условиях» презентовать себя и потом еще получить мнения людей, какое впечатление я произвела