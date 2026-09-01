На мастер-классе ты сможешь создать свои первые украшения из полимерной глины: брелоки, серьги, подвесы — выбирай, что душе угодно. Ты уйдёшь с готовыми украшениями в этот же день. В стоимость всё включено: глина, инструменты, фурнитура, запекание. Записаться можно через любой удобный для тебя мессенджер или по телефону.