Лепка из полимерной глины
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь создать свои первые украшения из полимерной глины: брелоки, серьги, подвесы — выбирай, что душе угодно. Ты уйдёшь с готовыми украшениями в этот же день. В стоимость всё включено: глина, инструменты, фурнитура, запекание. Записаться можно через любой удобный для тебя мессенджер или по телефону.
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