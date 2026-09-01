На мастер-классе ты будешь расставлять мысли по полочкам, творить вне шаблонов и образцов, а также просто проводить время в приятной компании. Что тебя ждёт? — Анализ ценностей здесь и сейчас: вместе с психологом определишь то, что для тебя действительно важно. — Простые способы поддержать себя на пути к цели и в целом по жизни. — Медитативный творческий процесс: создашь визуальное напоминание в формате постера (А4), мини-постера (А5) или открытки (10х15) в спокойной обстановке под тёплый чай. В конце ты унесёшь с собой произведение, полностью о тебе и для тебя — от изображения до текста. Все материалы уже подготовлены, по желанию можно принести что-то своё. Запись и вопросы в ТГ.