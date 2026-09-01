3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и стресс, расслабиться и помолчать в спокойной атмосфере. 100% инфодетокс без новостей, беспокойных звонков и сообщений в социальных сетях. Формат ретрита: это светский формат медитационного ретрита, организуемый командой практикующих психологов и сертифицированными преподавателями медитации и практик осознанности. Теория и практика: на этом ретрите у тебя есть возможность практиковать в группе единомышленников с понятными инструкциями от преподавателей практик осознанности. Будут 3 базовые техники, нацеленные на концентрацию, расслабление и покой. Расписание: ретрит будет проходить 3 дня. Начинается всё в пятницу в 8:00 (выезд из Москвы) и заканчивается в воскресенье в 16:00. Практики сбалансированы по расписанию и чередуются с перерывами по 20-60 минут. В расписание так же входит йога. Бесплатный трансфер: планируя своё участие в ретрите, не беспокойся о транспорте, организаторы предоставляют бесплатный трансфер до живописного ретрит-центра. Где проходит: ретрит центр «Сад Радости» построен по принципам старых китайских садов и парков, где все располагает к уединению и гармонии. Располагается в 55 километрах от Москвы по Дмитровскому шоссе. Организаторы и ведущие: 1) Кристина Озманова. Практикующий психолог и преподаватель медитации 2) Алёна Атаянц. Преподаватель медитации и йоги Подробную программу, ответы на часто задаваемые вопросы и условия оплаты (есть рассрочка) смотри по ссылке:)