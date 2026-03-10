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Йога на глубине
Б. Грузинская, 1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Практика йоги в унисон с движениями морских млекопитающих. Обзор на морских котиков, сивучей и моржей со стороны бездны огромного вольера-бассейна. Часовая практика йоги подходит для любого уровня подготовки. Коврики выдаются на месте Входной билет в зоопарк уже включён в стоимость занятия. Место: павильон «Ластоногие»
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