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Йога на глубине

Московский зоопарк
Б. Грузинская, 1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Практика йоги в унисон с движениями морских млекопитающих. Обзор на морских котиков, сивучей и моржей со стороны бездны огромного вольера-бассейна. Часовая практика йоги подходит для любого уровня подготовки. Коврики выдаются на месте Входной билет в зоопарк уже включён в стоимость занятия. Место: павильон «Ластоногие»

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