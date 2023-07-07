  1. Москва
  2. Места
  3. Музеи

Московский зоопарк

Москва, Б. Грузинская, 1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Московский зоопарк — один из старейших в Европе. По видовому разнообразию он занимает первое место в мире. В Московском зоопарке и его филиалах содержатся и размножаются редчайшие виды животных — от амурских леопардов и забайкальских манулов до крокодиловых шинизавров и загросских тритонов. Кроме того, зоопарк обладает уникальной, не имеющей аналогов в мире коллекцией ядовитых змей. Зоопарк работает ежедневно 07:30 - 21:00 https://moscowzoo.ru/
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны

Подборка лучших мест Москвы. Куда сводить иностранного гостя в Москве в разное время года и чем его удивить?

Карточка

Топ-10 мест для прогулок по Москве, которые нужно посетить

Собрали для тебя топ мест для прогулок по Москве. А к ним еще и интересные события добавили.

Предстоящие события в этом месте

Йога на глубине
Выбор редакции
Йога на глубине

Практика йоги в унисон с движениями морских млекопитающих. Обзор на морских коти...

Московский зоопарк

3000₽

Ещё музеи в городе Москва

Интерактивный музей «В Тишине»

Пятницкая улица, 76
Карточка

Нехорошая квартира

Большая Садовая улица, 10
Карточка

Музей Владимира Высоцкого

улица Высоцкого, 3с1
Карточка

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

улица Орджоникидзе, 1
Карточка
Популярное

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова

Профсоюзная улица, 123
Карточка
Популярное

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»

ул. Арбат, 17
Карточка

Московский зоопарк

Б. Грузинская, 1
Карточка

Музей-заповедник «Царицыно»

Дольская ул., 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Вадим
2 июня 2025, 05:36

Качественно не уступает ни Венскому, ни Пражскому (был в обоих). Звери ухоженные, киперы молодцы и умницы, очень берегут животных и следят за ними. Прекрасное место.

Аватар
Юлия
5 сентября 2022, 20:21

Один из самых приятных зоопарков России, где можно провести целый день, даже не заметив пролетающего времени) Действительно много видов животных разных биомов, красиво оформленные вольеры и интерьеры помещений, где содержатся животные. Причем большая часть из них выглядит достаточно просторной и удобной для их жителей. Есть где поесть-попить, правда, цены неприятно кусаются. Есть два фонтанчика с водой, но это крайне недостаточно для такой большой территории и такого скопления людей. Из-за толпы, кстати, не всегда получается подойти удобно к вольеру. Но даже если увидеть половину животных в зоопарке — впечатлений хватит)

П№
Пользователь №117295
6 августа 2022, 17:41

Ребятки, кажется, вы что-то напутали) Московский зоопарк в Питерской подборке?))

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста