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3000₽
Комментарии
Один из самых приятных зоопарков России, где можно провести целый день, даже не заметив пролетающего времени) Действительно много видов животных разных биомов, красиво оформленные вольеры и интерьеры помещений, где содержатся животные. Причем большая часть из них выглядит достаточно просторной и удобной для их жителей. Есть где поесть-попить, правда, цены неприятно кусаются. Есть два фонтанчика с водой, но это крайне недостаточно для такой большой территории и такого скопления людей. Из-за толпы, кстати, не всегда получается подойти удобно к вольеру. Но даже если увидеть половину животных в зоопарке — впечатлений хватит)
Ребятки, кажется, вы что-то напутали) Московский зоопарк в Питерской подборке?))
Качественно не уступает ни Венскому, ни Пражскому (был в обоих). Звери ухоженные, киперы молодцы и умницы, очень берегут животных и следят за ними. Прекрасное место.