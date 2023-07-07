http://www.tsaritsyno-museum.ru/ Царские дворцы в стиле русской готики, чистые пруды... Большой парк, который так и не стал императорской резиденцией, сегодня открыт для всех, кто хочет найти уголок спокойствия в шумной столице. График работы: Ежедневно с 06:00 до 00:00
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Комментарии
Наталья29 мая 2024, 03:07
Красивая ухоженная территория, музыкальный фонтан, катание на лодочках и умиротворение. А вот экскурсия в музей меня слегка разочаровала, есть два красивых зала (учитывайте, что это новодел, при Екатерине II дворец так и не достроили), а остальное скучно и неинтересно, даже кирпичей и гвоздей добавили в экспозицию)))
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