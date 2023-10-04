https://www.paleo.ru/museum/ Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова входит в состав Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН. В экспозиции представлена самая полная история развития жизни на Земле от первых организмов до ископаемых предков человека. Здание музея — яркий образец советского модернизма. Режим работы: В понедельник и вторник музей закрыт. Со среды по воскресенье музей работает с 10:00 до 18:00. Важно: вход в музей до 17:15.
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Комментарии
Аноним17 августа 2024, 20:10
Была давно.Но осталась под впечатлением.
SRT_HellCat😈11 августа 2024, 16:03
В целом шел увидеть останки крупных динозавров и вполне доволен в первый раз! Единственное, что не понравилось, это стеклянные ограждения, которые отсвечивают при съёмке фото/видео!
Anastasia31 августа 2024, 21:52
SRT_HellCat😈, Сходи в пушкинский музей еще) Там есть раздел Египта)
Фанатам динозавров как раз. В более взрослом возрасте будет интересно, только если вы фанат парка юрского периода