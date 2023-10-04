  1. Москва
  2. Места
  3. Музеи

Музей Владимира Высоцкого

Москва, улица Высоцкого, 3с1

Телефон

ВКонтакте

https://visotsky.ru/ Новая экспозиция, открывшаяся 25 января 2019 года, в восемьдесят первый день рождения Владимира Семеновича, погружает посетителей в «эпоху Высоцкого» – время, в которое он жил, воздух, которым он дышал, и атмосфера, в которой и из которой он творил. Здесь установлена уникальная «Шкала Времени», показывающая, на фоне каких мировых и личных событий создавалась каждая его песня и стихотворение, ставился спектакль или снимался фильм. Режим работы: пн: выходной вт, ср, пт, сб, вс: 11:00-18:00 чт: 13:00-21:00 Стоимость единого билета 450 р.
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Осень в Москве: куда сходить и что посмотреть

Осень не для хандры — поднимай настроение с нашей тематической подборкой от Kaverafisha.

Предстоящие события в этом месте

по подписке
Гамлет Шоу
Гамлет Шоу

Чёрная комедия, в которой грань между залом и сценой, между серьёзным и смешным полностью стирается. Сюжет закручивается, когда главный герой оказывается втянут в опасную игру. Здесь люди бесследно и...

Ещё музеи в городе Москва

Интерактивный музей «В Тишине»

Пятницкая улица, 76
Карточка

Нехорошая квартира

Большая Садовая улица, 10
Карточка

Музей Владимира Высоцкого

улица Высоцкого, 3с1
Карточка

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

улица Орджоникидзе, 1
Карточка
Популярное

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова

Профсоюзная улица, 123
Карточка
Популярное

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»

ул. Арбат, 17
Карточка

Московский зоопарк

Б. Грузинская, 1
Карточка

Музей-заповедник «Царицыно»

Дольская ул., 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста