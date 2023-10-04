https://visotsky.ru/ Новая экспозиция, открывшаяся 25 января 2019 года, в восемьдесят первый день рождения Владимира Семеновича, погружает посетителей в «эпоху Высоцкого» – время, в которое он жил, воздух, которым он дышал, и атмосфера, в которой и из которой он творил. Здесь установлена уникальная «Шкала Времени», показывающая, на фоне каких мировых и личных событий создавалась каждая его песня и стихотворение, ставился спектакль или снимался фильм. Режим работы: пн: выходной вт, ср, пт, сб, вс: 11:00-18:00 чт: 13:00-21:00 Стоимость единого билета 450 р.
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