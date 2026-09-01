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Гамлет Шоу

Музей Владимира Высоцкого
улица Высоцкого, 3с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Чёрная комедия, в которой грань между залом и сценой, между серьёзным и смешным полностью стирается. Сюжет закручивается, когда главный герой оказывается втянут в опасную игру. Здесь люди бесследно исчезают в гробах, случайные прохожие внезапно примеряют шекспировские роли, а сам он незаметно для себя становится Гамлетом. Режиссёр выстраивает сценическое действие так, что чёрный юмор и закулисная чехарда неожиданно оборачиваются глубокой драмой. Постановка выворачивает наизнанку вечный вопрос «Быть или не быть», чтобы напомнить: порой этот выбор вообще не имеет значения. Ведь иногда человеку нужно просто почувствовать, что он не одинок. Тебе просили передать важную информацию: приходи заранее и гляди в оба. Спектакль может начаться раньше, чем ты успеешь это понять. И просят учесть, что в постановке используются элементы чёрного юмора и немножко гробов. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта).

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