Чёрная комедия, в которой грань между залом и сценой, между серьёзным и смешным полностью стирается. Сюжет закручивается, когда главный герой оказывается втянут в опасную игру. Здесь люди бесследно исчезают в гробах, случайные прохожие внезапно примеряют шекспировские роли, а сам он незаметно для себя становится Гамлетом. Режиссёр выстраивает сценическое действие так, что чёрный юмор и закулисная чехарда неожиданно оборачиваются глубокой драмой. Постановка выворачивает наизнанку вечный вопрос «Быть или не быть», чтобы напомнить: порой этот выбор вообще не имеет значения. Ведь иногда человеку нужно просто почувствовать, что он не одинок. Тебе просили передать важную информацию: приходи заранее и гляди в оба. Спектакль может начаться раньше, чем ты успеешь это понять. И просят учесть, что в постановке используются элементы чёрного юмора и немножко гробов. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта).