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Йога-сессия среди животных
проспект Мира, 119В
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 6+
Необычное
Про событие
Отдых на природе в компании необычных компаньонов — животных :) Участники смогут заниматься йогой в окружении животных под руководством профессионального инструктора и получить незабываемые впечатления. Тренировочные сессии подготовлены для каждого желающего независимо от уровня подготовки, поэтому как опытные практики, так и начинающие смогут почувствовать и насладиться атмосферой. Участники могут прийти со своим ковриком для йоги или воспользоваться предоставленным инвентарем, однако его количество ограничено. Вход на мероприятие осуществляется по билету на Городскую ферму. Мероприятие будет проходить на Городской ферме.
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