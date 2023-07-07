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Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

Москва, проспект Мира, 119В

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Бывшая советская Выставка достижений народного хозяйства. Народные гуляния, фонтаны, детские паровозы с моторчиком, огромный океанариум «Москвариум» и павильоны с экзотической едой. Это самый крупный в России и один из крупнейших в мире развлекательных, рекреационных и выставочных комплексов. Тут есть все, чтобы взрослые хорошо провели время, а дети не заскучали. В распоряжении гостей веревочный парк, ледовая зона, многочисленные зоны с аттракционами, детские представления и мастер-классы, интерактивные зоны, прокаты, площадки.
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Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

1200₽

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Комментарии

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Ирина
09 апреля, 16:21

Приятно гулять во все времена года. Множество красивых уголков. Тропинки, фонтаны и огромное количество павильонов с разными интересностями и вкусностями.

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Ирина
09 апреля, 16:25

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Служба поддержки | Кавёр
09 апреля, 16:40

чудесная пора !

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маргарита бодрова
9 августа 2024, 20:09

Люблю ВДНХ

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Юлия
11 сентября 2022, 21:56

По-моему, лучшее место для выходных в городе :) Всем советую зайти за павильон Космос (на фото), где обычно посетители разворачиваются и начинают путь обратно к метро. Там уже меньше людей и можно погулять в очень уютном и ухоженном парке с множеством притягивающих взгляд объектов, в том числе фонтанов. Там же можно пообщаться с лошадками в конюшнях, перекусить в гастробаре и покататься на самых больших качелях в городе (в веревочном парке).

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