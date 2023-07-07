Бывшая советская Выставка достижений народного хозяйства. Народные гуляния, фонтаны, детские паровозы с моторчиком, огромный океанариум «Москвариум» и павильоны с экзотической едой. Это самый крупный в России и один из крупнейших в мире развлекательных, рекреационных и выставочных комплексов. Тут есть все, чтобы взрослые хорошо провели время, а дети не заскучали. В распоряжении гостей веревочный парк, ледовая зона, многочисленные зоны с аттракционами, детские представления и мастер-классы, интерактивные зоны, прокаты, площадки.