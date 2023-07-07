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1200₽
Комментарии
чудесная пора !
Люблю ВДНХ
По-моему, лучшее место для выходных в городе :) Всем советую зайти за павильон Космос (на фото), где обычно посетители разворачиваются и начинают путь обратно к метро. Там уже меньше людей и можно погулять в очень уютном и ухоженном парке с множеством притягивающих взгляд объектов, в том числе фонтанов. Там же можно пообщаться с лошадками в конюшнях, перекусить в гастробаре и покататься на самых больших качелях в городе (в веревочном парке).
Приятно гулять во все времена года. Множество красивых уголков. Тропинки, фонтаны и огромное количество павильонов с разными интересностями и вкусностями.