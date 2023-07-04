Топ-10 мест для прогулок по Москве, которые нужно посетить

Собрали для тебя топ мест для прогулок по Москве. А к ним еще и интересные события добавили.

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ВДНХ

Комплекс считается одним из самых крупных в мире. Это уникальное пространство с павильонами, музеями, выставками, фестивалями и тематическими праздниками. ВДНХ летом — это концертная площадка под открытым небом. А зимой здесь заливают огромный каток.

На ВДНХ есть секретная экотропа, о который знают не все туристы! Она находится над деревьями — за это ее прозвали «воздушной». Найти ее можно так: проходишь мимо павильона «Космос» и находишь ландшафтный парк «Природа дикая». В пешеходной прогулке ты пройдешь через листву деревьев над землей и увидишь заповедную Шереметьевскую дубраву.

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В оранжерее павильона №14 проходят концерты классической и современной музыки. Джаз, блюз, соул, рок, саундтреки к известным фильмам, духовная музыка. Тут регулярно проходят такие события — заглядывай в афишу-приложение «Кавёр», чтобы ничего не пропустить:)

Парк Горького и Музеон

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького — просторный, зимой здесь работает каток, живописная набережная. В любое время года можешь посетить музей современного искусства «Гараж» и галерею «Новая Третьяковка». Внутри парка Горького еще один парк: «Музеон» — это музей скульптуры в Москве под открытым небом. В парке установлено 656 работ.

Здесь проходят различные джаз-концерты и фестивали, например летний фестиваль йоги, фестиваль редких автомобилей, масштабный VK fest или Stand up Jazz — лови ссылку на события.

А еще в музеоне есть открытый кинотеатр «Москино». Днем тут проходят лекции и встречи с кинокритиками и режиссерами, а вечером — авторское кино и новинки кинопроката.

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Патриаршие пруды

Культовое место в историческом центре Москвы: пруд и окружающий его сквер в Пресненском районе. «Патрики» — одно из самых лучших мест для прогулки, и не зря, достопримечательность известна своей долгой историей. А еще это место собирает поклонников Булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — повествование начинается на Патриарших прудах, «в час небывало жаркого заката»...

По следам «Мастера и Маргариты» — в 7 минутах ходьбы есть театр-музей «Булгаковский дом», можешь сходить на театрализованную экскурсию.

Измайловский парк

Если тебе хочется весь день провести на природе, тогда «Измайловский парк» обязателен к посещению! Здесь старейшее в Москве Колесо обозрения. Для активного отдыха — веревочный городок, парк аттракционов, пункты проката спортивного инвентаря.

Чистые пруды

Идеальное место для прогулок, кормления уток, светских бесед и размышлений о жизни. Но если тебе этого недостаточно — рядом театр «Современник», который называют сердцем Чистопрудного бульвара.

Московский зоопарк

Только представь — это один из старейших зоопарков Европы. И ты можешь отправиться сюда на прогулку и знакомство с животными. А еще у зоопарка пополнение, точнее у пары капибар. В конце июня у Кузьмы и Малой родилось трое детенышей:)

Парк Коломенское

Чтобы спрятаться от целого мира. Или хотя бы отдохнуть от шумной Москвы. Ты точно захочешь устроить здесь пикник — мягкие газоны, цветущие тюльпаны, яблоневый сад. Здесь регулярно проходят мероприятия, например фестиваль спортивного кино, сабантуй или мастер-классы по созданию музыкального инструмента.

Музей-заповедник Царицыно

На территории заповедника есть музыкальный фонтан, парк, пруд и крепостные ворота. Если пойдешь на прогулку летом, то встретишь лебедей и покормишь белок. На сайте «Царицыно» можно заказать экскурсию или тематическую фотосессию в исторических костюмах.

Парк Зарядье

Парк «Зарядье» — это первый крупный ландшафтный парк, созданный в нашей стране за последние 70 лет. Площадь «Зарядья» составляет 13 га, здесь отражено разнообразие флоры всех природных зон России. Обязательно сходи на стеклянный «Парящий мост», с которого виден «Кремль».

Екатерининский парк

Парк с несколькими прудами. Один их них — остров уток. А в другом пруду плавают огромные карпы. Летом тут цветет сирень, туристов привлекает цветение розовых яблонь. Работает лодочная станция.

Москва — это не только шумный, индустриальный город с бешеным ритмом жизни. Самый зеленый мегаполис в мире — это тоже Москва. Живешь ли ты здесь или приехал, как путешественник — у тебя всегда будет доступ к зеленым территориям столицы. Мы собрали топ-10 зеленых мест для прогулок и активного отдыха, тебе остается только выбрать:)