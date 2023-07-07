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Музей-театр «Булгаковский Дом»

Москва, ул. Большая Садовая, дом 10

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https://dombulgakova.ru/ В музее работает уникальная электронная экспозиция, в которой представлено более 500 единиц писем, документов, фотографий о жизни и творчестве М.А. Булгакова, отрывков фильмов и театральных постановок по произведениям писателя. Приходи на экскурсию с посещением «Тайных Комнат» музея (здесь их несколько), чтобы узнать все загадки Булгаковского дома. 20 авторских экскурсионных программ. Они проходят почти каждый день, бывают подлиннее и покороче, пешеходные и автобусные, дневные и ночные, театрализованные. Стоимость – от 500 рублей. Уникальное предложение «Булгаковского Дома» – путешествие по булгаковской Москве на специально спроектированном экскурсионном Трамвае 302-бис «на резиновом ходу». Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 21:00
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Комментарии

А
Аноним
7 июля 2025, 22:10

Не большая, но, интересная экскурсия. Вкусный чай и красивый кот.))

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Королева Татьяна
3 июля 2024, 06:54

Мечтала попасть в музей моего любимого писателя и вот я попала, прикоснулась к истории.Меня очень впечатлило.

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Polina
21 марта 2024, 17:55

Очень интересно и познавательно

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KATANA
12 октября 2023, 16:42

Тут особенная атмосфера. Поклонникам Булгакова обязательно стоит посетить. В идеале повторить маршрут героев «Мастера и Маргариты».

П
ПукПетра
18 мая 2023, 16:49

После знакомства с творчеством Булгакова, было очень приятно и волнительно посетить места где эти строки писались, окунуться в жизнь писателя. Множество экспонатов, ведь эта целая квартира. Хороший экскурсовод, однако можно и без его помощи всё детально рассмотреть.

П№
Пользователь №345953
18 марта 2023, 05:01

Мой самый любимый музей, как и самый любимый писатель..)

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