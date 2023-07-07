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Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны
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Комментарии
Мечтала попасть в музей моего любимого писателя и вот я попала, прикоснулась к истории.Меня очень впечатлило.
Очень интересно и познавательно
Тут особенная атмосфера. Поклонникам Булгакова обязательно стоит посетить. В идеале повторить маршрут героев «Мастера и Маргариты».
После знакомства с творчеством Булгакова, было очень приятно и волнительно посетить места где эти строки писались, окунуться в жизнь писателя. Множество экспонатов, ведь эта целая квартира. Хороший экскурсовод, однако можно и без его помощи всё детально рассмотреть.
Мой самый любимый музей, как и самый любимый писатель..)
Не большая, но, интересная экскурсия. Вкусный чай и красивый кот.))