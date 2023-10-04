Погрузись в атмосферу винтажной музыки и оцени внушительную коллекцию экспонатов: более 400 музыкальных аппаратов. Есть очень редкие и с необычной историей. Это и самая большая в мире пластинка, и самая маленькая, самый маленький граммофон, один из самых старых работающих джук-боксов 1936 года, аппаратура из студии, где записывались Битлз и многое другое. Музей, где можно видеть и слышать. https://music-vintage.ru/ Режим работы: Понедельник-воскресенье 12:00 ? 23:00
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