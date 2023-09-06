ТОП-26 самых популярных музеев Москвы: список лучших музеев

Подборка популярных музеев Москвы по мнению нашей редакции. Постоянно обновляем подборку — мы ищем крутые места для тебя.

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На обложке статьи фото экспоната из Азербайджанского национального музея ковра в Баку. Пока ковровый музей в Москве мы не нашли — будем наслаждаться фото-инсталляцией. И, конечно, знакомить тебя с не менее интересными музеями Москвы. Редакция Kaverafisha

Источник фото: advantour.com

Эмпирический опыт

Когда поход в музей совмещается с острыми ощущениями. Отправляйся на эротические аттракционы или в лабиринт, где будет страшно, как в аду. Поблуждай в кромешной темноте. Прокачай эмоциональный интеллект: доверься своему сердцу, открой глубины подсознания. В этих местах будет познавательно, но что важно — чувственно. Смотри список интересных мест.

Музей Эмоций

Уникальное выставочное пространство, которое отправит тебя в путешествие за эмоциями. Полноту и остроту чувств мы тебе гарантируем. Создатель и художник музея — Алексей Сергиенко. Музей — это воплощение его творческих взглядов на человеческие эмоции.

Музей эротики точка G

Уникальный центр для взрослых, более 3000 экспонатов: от древних секс-игрушек до самых современных эротических инсталляций. Здесь можно трогать все экспонаты, танцевать на пилоне, читать эротическую литературу. Можно скрасить часы досуга в классическом музее, а можно и поискать пути к точке G...

Музей оптических иллюзий

Это место будто из твоих сюрреалистичных снов. Погружайся в мир фантазий и иллюзий, стань героем любого сюжета, удивляйся и веселись. Лучше приходить с другом или компанией — ибо с кем еще разделить радость этого дня? Ну и кто-то же должен сделать тебе классные фоточки.

Музей в темноте «Сенсориум»

Музей входит в список самых интересных мест. Приходи на экскурсию про тонкие ощущения, про познание себя через другие органы чувств. Выключи 70% восприятия мира через зрение и поймёшь, как тебе. Кому-то страшно, кому-то интересно, кому-то непонятно и нужно больше времени, чтобы все ощутить и прочувствовать.

Проводники в тёмный, но безопасный мир — незрячие гиды, они помогут тебе в перемещениях, всегда будут рядом.

Современное искусство

Куда сходить фанату современного творчества, что посмотреть в Москве? Музеи представят тебе: творческие кластеры, арт-объекты, скульптуры, инсталляции, зоны для отдыха и фотосессий. А еще обучающие экскурсии, арт-магазинчики, встречи с художниками — искусство ближе, чем ты думаешь.

AZ Museum

Современный музей о советском неофициальном искусстве второй половины XX века. Это и музей и арт-лаборатория. Здесь нет постоянной экспозиции — выставки сменяют друг друга, каждый раз заново открывая творчество шестидесятников.

POP UP MUSEUM

В экспозиции музея представлены картины современных российских художников различных направлений. Здесь ты увидишь реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, соцреализм, фигуративное искусство, авангард, абстракционизм. А ещё здесь представлены работы скульпторов.

Особая любовь — пространство с лианами!

Cube. Moscow

Это один из лучших музеев Москвы в области современного искусства. На одной площадке можно увидеть и приобрести работы популярных представителей современного искусства России. А в арт-магазине можно купить тиражную продукцию, подарки и сувениры, созданные художниками. Экспозиции в музее регулярно сменяются.

Известные всему миру

Автомобили со всего мира, оставившие след в истории человечества, крупный музей космонавтики для интересующихся космосом и будущим космонавтики. Булгаковский дом с загадками и тайными комнатами (прям как в мире Поттерианы). И «Эпоха Высоцкого» — музей с атмосферой времени музыканта.

Музей Владимира Высоцкого

Всё про жизнь, творчество и историю Владимира Высоцкого — действительно интересный музей Москвы, особенно для поклонников музыканта. Ты увидишь шкалу времени, которая сопоставляет личные факты его жизни с мировыми событиями — как писалась каждая песня, рождался спектакль с его участием или снимался фильм.

Музей-театр «Булгаковский Дом»

По следам «Мастера и Маргариты» — в 7 минутах ходьбы от Патриарших прудов есть театр-музей «Булгаковский дом», можешь сходить на театрализованную экскурсию. 20 авторских экскурсионных программ, тебе будет что выбрать.

Музей: автомобили мира

Даже если ты не фанат авто — музей тебя удивит. Здесь представлена внушительная коллекция автомобилей, которая иллюстрирует эволюцию развития автомобилестроения в разных странах мира. Ты увидишь антиквариаты, и всё это — результат труда коллекционеров и реставраторов.

Музей космонавтики

Это всемирной известный музей. 8 выставочных залов, история покорения космоса и то, что представляет будущее космонавтики.

Не оставят тебя равнодушным

Подборка необычных музеев, которые никого не оставят равнодушным: тематические, разнообразные, запоминающиеся. В такие места можно прийти любопытства ради, а уйти с новоприобретенным хобби. Рассказываем про каждый музей!

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова

Здесь представлены ископаемые останки настоящих динозавров в натуральную величину, ты только представь! Плоды кропотливого труда отечественных палеонтологов. Если ещё не был — вперёд, ведь это один из лучших музеев Москвы.

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

Самый маленький граммофон, один из самых старых работающих джук-боксов 1936 года, аппаратура из студии, где записывались Битлз и многое другое.

Музей, где можно видеть и слышать.

Еврейский музей и центр толерантности

Музей еврейской культуры поселился в «Бахметьевском автобусном гараже». Тут всё интерактивно-активное, есть кинотеатр 5D и очки виртуальной реальности. Показывают короткие тематические фильмы, посвященные еврейской истории.

Материала много, чтобы не растеряться — бери экскурсию или рискуешь остаться там на весь день.

Музей русского лубка и наивного искусства

Где найти особое творчество? Нужно посетить небанальный, интересный музей Москвы. В нашем списке есть такой.

В музее наивного искусства произведения художников напоминают детское творчество. Здесь отсутствует линейная перспектива, объем и присутствует простота исполнительской манеры. Художники-примитивисты изображают вечный праздник жизни, смешивают сказки и явь, сновидения и реальность.

Музей мертвых кукол

Здесь ты познакомишься с произведениями самых безумных кукольников планеты. А профессиональный аудиогид в формате страшилки дополнит твои ощущения.

Музей Пинбола Gopinball

В музее можно поиграть в ретро игры, взять крафтового пива или сидра в баре, а ещё заказать традиционную американскую еду. Познавательно, развлекательно, да и вкусно.

По музею можно гулять с аудиогидом.

Музей экслибриса и миниатюрной книги

Экслибрис — это книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Здесь собраны самые редкие, уникальные экслибрисы со всего мира. Есть даже царские книжные знаки.

Советуем сходить на мастер-класс по созданию гравюры в технике сухой иглы. А еще посетить экскурсию по истории миниатюрной книги.

Музей Лошади

Павильон №42 на ВДНХ — это 8 залов, посвящённых только и исключительно лошадям! Эволюция лошадей, породы и распределение по миру, анатомия, конный спорт и лошади в искусстве — выйдешь из музея иппологом.

В понедельник у музея выходной.

Яндекс Музей на Садовнической

Это умное пространство, посвященное цифровой истории. Мир техники, к которому можно прикоснуться...

Музей «Огни Москвы»

Здесь всё, что связано со светом. Музей, освещающий путь, получается. Светец с лучиной, ручные и уличные фонари, самые разнообразные лампы и светильники, пульты управления наружным освещением.

Не с первой страницы путеводителя...

Очень разные, иногда противоречивые — и однозначно стоящие посещения!

Музей удивительных чайников мира

Только самые необычные, редкие, уникальные чайники со всего мира. В музее выставлена часть коллекции, более 1300 заварочных чайников, 4 тематических зала. Ты можешь записаться на экскурсию и даже посетить чайную дегустацию.

Музей собаки

В музее нет чучел, и это принципиальная позиция создателей проекта. Ты прогуляешься по 6 тематических залам, узнаешь о собаках, которые вошли в историю.

Здесь проходят обзорные экскурсии и мастер-классы по собаководству.

Музей уникальных кукол

Ты познакомишься с фарфоровыми, восковыми, деревянными куклами ведущих мировых производителей России, Франции, Германии, Англии. Это путешествие в мир кукольных аксессуаров, деталей и кукольной мебели.

Музей востока

Искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки. В музее проходят выставки, экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы.

Из интересного: можно посетить чайную комнату, записаться в Школу востоковеда, освоить искусство икебаны.

Музей пластилиновой мини-скульптуры

Все экспонаты выполнены из цветного пластилина в миниатюрном размере. Здесь представлены пластилиновые портреты исторических деятелей разных эпох и стран, начиная с Древнего Египта.