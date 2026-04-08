Музей объединил два мира: мир тех, кто может слышать и мир тех, кто познает звуки другими путями: осязанием, обонянием, зрением, вкусом. Здесь тебе расскажут, как легко контактировать друг с другом через призму тишины, независимо от твоих способностей. Ты поймешь, как раскрываются чувства, когда ничего не слышно. Тебя вовлекут в историю тишины. Как это так, что у тишины есть своя история? Да, мир после Большого Взрыва находился в абсолютной сингулярности и не было ни единого звука перед тем, как появилось всё. Музей тишины — первая выставка в России, где ты окунешься в Тишину и познакомишься с экспозицией, с каждой интерактивной площадкой без звука — в этом тебе помогут другие органы чувств и экскурсоводы. В музее проходят тихие экскурсии, арома мастер-классы, мастер-классы по созданию шоколадных конфет, а ещё квесты. В музее можно спланировать необычное свидание :) https://museuminsilence.ru/
Карта места...