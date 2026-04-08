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Нехорошая квартира

Москва, Большая Садовая улица, 10

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Полный адрес: Большая Садовая улица, 10, подъезд 6, квартира 50. Музей Михаила Булгакова — единственный государственный мемориальный музей писателя в России, учрежденный в 2007 году в пространстве квартиры № 50 на Большой Садовой, 10. Сегодня Музей — это три площадки: легендарная «Нехорошая квартира» на Большой Садовой, 10, мемориальная квартира Булгакова на Большой Пироговской улице, 35а и Научно-просветительский центр в Большом Афанасьевском переулке, 35-37с4. В музее тебе расскажут о Михаиле Булгакове, его жизни, творчестве и Москве в начале XX века. Кроме того, здесь регулярно проводят тематические экскурсии и квесты, иммерсивные программы, лекции и мастер-классы. Разработаны различные онлайн-форматы на страницах музея в социальных сетях, а также специальная сувенирная продукция. Режим работы: Понедельник — выходной Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 12:00–19:00 Четверг — 14:00-21:00 https://bulgakovmuseum.ru/
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