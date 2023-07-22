Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны

Подборка лучших мест Москвы. Куда сводить иностранного гостя в Москве в разное время года и чем его удивить?

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Парки

Иностранцу в Москве нужно прежде всего показать центр и парк «Зарядье» — это первый крупный ландшафтный парк, созданный в нашей стране за последние 70 лет. Здесь отражено разнообразие флоры всех природных зон России.

Визитная карточка — «Парящий мост», с которого виден Кремль.

Думаешь — чем удивить иностранца? Покажи ему флорариум в оранжерее-воронке.

А если приезжий друг разбирается в современном искусстве, то спускайтесь вместе в «подземелье» — изучить творчество Марины Звягинцевой.

Музей-заповедник Царицыно

Царские дворцы в стиле русской готики, чистые пруды. В музее постоянные и сменные экспозиции, а еще там проходят органные концерты. Если пойдете на прогулку летом, то встретите лебедей и покормите белок:)

Пусть иностранный гость воскликнет — «эка невидаль»! (если ты его научишь), когда наденет исторический русский костюм. На сайте «Царицыно» ты можешь заказать квест-экскурсию или тематическую фотосессию в костюмах.



Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

Прогулка по Москве не обойдется без посещения просторного парка Горького. Зимой здесь работает каток, живописная набережная.

Места в Парке Горького для иностранных гостей

Внутри парка Горького еще один парк: «Музеон» — это музей скульптуры под открытым небом. Там более 1000 скульптур! Туристу из другой страны точно будет чем заняться в парке столицы:)

В любое время года иностранный гость может посетить музей современного искусства «Гараж» и галерею «Новая Третьяковка».

Этномир: этнографический парк-музей

Всего 90 км от Москвы и гость столицы увидит интерактивную модель реального мира. Этнодворы, национальные галереи-жилища, уникальные музеи и многое другое.

Главные достопримечательности города

Александровский сад

Красная площадь, Кремль, Мавзолей Ленина...можно перечислять долго, а можно начать прогулку-знакомство с Александровского сада, а дальше, как пойдет.

Красная площадь хороша и летом, и зимой. И здесь всегда есть чем заняться. Зимой тут разворачивается веселая ярмарка, купи иностранному другу нестандартную матрешку «Аватар».

«Патрики» — культовое место в историческом центре Москвы. Пруд и окружающий его сквер в Пресненском районе.

Это место собирает поклонников Булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — повествование начинается на Патриарших прудах, «в час небывало жаркого заката»...

По следам «Мастера и Маргариты» — прогулка по Москве продолжается, в 7 минутах ходьбы есть театр-музей «Булгаковский дом», своди иностранного туриста на театрализованную экскурсию.

Даже если он не знаком с творчеством Булгакова — экскурсия удивит интерактивом и атмосферой.

Московский зоопарк

Одна из главных достопримечательностей города — зоопарк. В Московском зоопарке размножаются редчайшие виды животных, а еще здесь уникальная коллекция ядовитых змей. И да — тут есть семейство капибар:)

У пары капибар — Кузьмы и Малой из Московского зоопарка родились трое детенышей 28 июня, 2023 год

ВДНХ

Любому иностранцу в Москве захочется посетить ВДНХ. Это огромная территория, но она не заканчивается только прогулкой по главной алее и посещением Москвариума.

У нас в блоге даже есть статья — Что посмотреть на ВДНХ: список самых интересных мест и мероприятий. Тебе точно будет чем удивить гостя издалека.

Экскурсии по Москве

Если удивлять иностранца, то экскурсией по столице, где культурно (но это неточно) расскажут про маты и их возникновение. Отправляйся в мир подземного музея или на театрализованную экскурсию. А если еще иностранец в Москве не просто гость, а настоящий Пушкинист...

Популярное Экскурсия «Культурно матом» | Пятница Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп... 23 февраля Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1 1000₽ Популярное Москва не сразу строилась Этому городу на холме была уготована великая судьба, но никто не мог угадать её ... c 30 мая по 31 мая м. Кузнецкий мост от 1500₽ Ай да Пушкин! Историческое путешествие Часовщик и сам Александр Сергеевич поведают тебе о Мос... 6 июня Сад Эрмитаж, ул. Каретный Ряд, д.3 от 1250₽

Музеи

Тематические музеи: немножко истории Москвы, и погружение в настоящий бункер, и экскурсия с незрячими гидами, и современный взгляд на человеческие эмоции, и всё про теорию эволюции Дарвина.

Иностранцу в Москве придётся остаться подольше — такие музеи требуют времени и сил:)

Чем удивить иностранца?

Уникальное сочетание иммерсивного театра и традиционного ирландского паба. Если иностранный гость плохо говорит по-русски — не беда! Ведь это паб, здесь не обязательно слушать, можно просто наслаждаться напитками и наблюдать за происходящим.

А для этого места и вовсе не нужно знать язык — всё пространство будет вовлекать гостя в интерактив и действовать сразу на все органы чувств:)

А можно и на фэнтези-бал — тем более, что там угощают сладеньким и наливают тематические коктейли.

Званый вечер в Замке забытых историй На восходе лета Phantasmagoria Show объявляет званый вечер в мистической атмосфере старинного замка! В этот вечер тебя приглашают в увлекательное путешествие, маршрут которого со... 27 июля Немчиновка Парк-отель, 2-я Запрудная ул., 36, Немчиновка от 2599₽

И чтобы гость издалека был довольным и сытым — тематический английский ужин мира Поттерианы и алкогольная гастро-мафия.