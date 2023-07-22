Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны

Парки
Иностранцу в Москве нужно прежде всего показать центр и парк «Зарядье» — это первый крупный ландшафтный парк, созданный в нашей стране за последние 70 лет. Здесь отражено разнообразие флоры всех природных зон России.
Визитная карточка — «Парящий мост», с которого виден Кремль.
Думаешь — чем удивить иностранца? Покажи ему флорариум в оранжерее-воронке.
А если приезжий друг разбирается в современном искусстве, то спускайтесь вместе в «подземелье» — изучить творчество Марины Звягинцевой.
Музей-заповедник Царицыно
Царские дворцы в стиле русской готики, чистые пруды. В музее постоянные и сменные экспозиции, а еще там проходят органные концерты. Если пойдете на прогулку летом, то встретите лебедей и покормите белок:)
Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo
Прогулка по Москве не обойдется без посещения просторного парка Горького. Зимой здесь работает каток, живописная набережная.
Места в Парке Горького для иностранных гостей
Внутри парка Горького еще один парк: «Музеон» — это музей скульптуры под открытым небом. Там более 1000 скульптур! Туристу из другой страны точно будет чем заняться в парке столицы:)
В любое время года иностранный гость может посетить музей современного искусства «Гараж» и галерею «Новая Третьяковка».
Этномир: этнографический парк-музей
Всего 90 км от Москвы и гость столицы увидит интерактивную модель реального мира. Этнодворы, национальные галереи-жилища, уникальные музеи и многое другое.
Главные достопримечательности города
Александровский сад
Красная площадь, Кремль, Мавзолей Ленина...можно перечислять долго, а можно начать прогулку-знакомство с Александровского сада, а дальше, как пойдет.
Красная площадь хороша и летом, и зимой. И здесь всегда есть чем заняться. Зимой тут разворачивается веселая ярмарка, купи иностранному другу нестандартную матрешку «Аватар».
«Патрики» — культовое место в историческом центре Москвы. Пруд и окружающий его сквер в Пресненском районе.
Это место собирает поклонников Булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — повествование начинается на Патриарших прудах, «в час небывало жаркого заката»...
По следам «Мастера и Маргариты» — прогулка по Москве продолжается, в 7 минутах ходьбы есть театр-музей «Булгаковский дом», своди иностранного туриста на театрализованную экскурсию.
Даже если он не знаком с творчеством Булгакова — экскурсия удивит интерактивом и атмосферой.
Московский зоопарк
Одна из главных достопримечательностей города — зоопарк. В Московском зоопарке размножаются редчайшие виды животных, а еще здесь уникальная коллекция ядовитых змей. И да — тут есть семейство капибар:)
ВДНХ
Любому иностранцу в Москве захочется посетить ВДНХ. Это огромная территория, но она не заканчивается только прогулкой по главной алее и посещением Москвариума.
У нас в блоге даже есть статья — Что посмотреть на ВДНХ: список самых интересных мест и мероприятий. Тебе точно будет чем удивить гостя издалека.
Экскурсии по Москве
Если удивлять иностранца, то экскурсией по столице, где культурно (но это неточно) расскажут про маты и их возникновение. Отправляйся в мир подземного музея или на театрализованную экскурсию. А если еще иностранец в Москве не просто гость, а настоящий Пушкинист...
Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...
1000₽
Этому городу на холме была уготована великая судьба, но никто не мог угадать её ...
от 1500₽
Историческое путешествие Часовщик и сам Александр Сергеевич поведают тебе о Мос...
от 1250₽
Музеи
Тематические музеи: немножко истории Москвы, и погружение в настоящий бункер, и экскурсия с незрячими гидами, и современный взгляд на человеческие эмоции, и всё про теорию эволюции Дарвина.
Иностранцу в Москве придётся остаться подольше — такие музеи требуют времени и сил:)
Чем удивить иностранца?
Уникальное сочетание иммерсивного театра и традиционного ирландского паба. Если иностранный гость плохо говорит по-русски — не беда! Ведь это паб, здесь не обязательно слушать, можно просто наслаждаться напитками и наблюдать за происходящим.
А для этого места и вовсе не нужно знать язык — всё пространство будет вовлекать гостя в интерактив и действовать сразу на все органы чувств:)
А можно и на фэнтези-бал — тем более, что там угощают сладеньким и наливают тематические коктейли.
На восходе лета Phantasmagoria Show объявляет званый вечер в мистической атмосфере старинного замка! В этот вечер тебя приглашают в увлекательное путешествие, маршрут которого со...
от 2599₽
И чтобы гость издалека был довольным и сытым — тематический английский ужин мира Поттерианы и алкогольная гастро-мафия.
У простых маглов вроде нас есть много причин завидовать ученикам Хогвартса. Магия и волшебные животные – это, конечно, хорошо, но только вспомни их столы, которые во время пира ломятся от количества в...