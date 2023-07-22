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Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны

Подборка лучших мест Москвы. Куда сводить иностранного гостя в Москве в разное время года и чем его удивить?

Что будет в статье:

  1. - Парки
  2. - Музей-заповедник Царицыно
  3. - Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo
  4. - Места в Парке Горького для иностранных гостей
  5. - Этномир: этнографический парк-музей
  6. - Главные достопримечательности города 
  7. - Александровский сад
  8. - Московский зоопарк
  9. - ВДНХ
  10. - Экскурсии по Москве
  11. - Музеи
  12. - Чем удивить иностранца?

Парки

Иностранцу в Москве нужно прежде всего показать центр и парк «Зарядье» — это первый крупный ландшафтный парк, созданный в нашей стране за последние 70 лет. Здесь отражено разнообразие флоры всех природных зон России.

Визитная карточка — «Парящий мост», с которого виден Кремль. 

Думаешь — чем удивить иностранца? Покажи ему флорариум в оранжерее-воронке. 

А если приезжий друг разбирается в современном искусстве, то спускайтесь вместе в «подземелье» — изучить творчество Марины Звягинцевой.

Музей-заповедник Царицыно

Царские дворцы в стиле русской готики, чистые пруды. В музее постоянные и сменные экспозиции, а еще там проходят органные концерты. Если пойдете на прогулку летом, то встретите лебедей и покормите белок:)

Пусть иностранный гость воскликнет — «эка невидаль»! (если ты его научишь), когда наденет исторический русский костюм. На сайте «Царицыно» ты можешь заказать квест-экскурсию или тематическую фотосессию в костюмах.

Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

Прогулка по Москве не обойдется без посещения просторного парка Горького. Зимой здесь работает каток, живописная набережная. 

Места в Парке Горького для иностранных гостей

Внутри парка Горького еще один парк: «Музеон» — это музей скульптуры под открытым небом. Там более 1000 скульптур! Туристу из другой страны точно будет чем заняться в парке столицы:)

В любое время года иностранный гость может посетить музей современного искусства «Гараж» и галерею «Новая Третьяковка». 

Этномир: этнографический парк-музей

Всего 90 км от Москвы и гость столицы увидит интерактивную модель реального мира. Этнодворы, национальные галереи-жилища, уникальные музеи и многое другое.

Главные достопримечательности города 

Александровский сад

Красная площадь, Кремль, Мавзолей Ленина...можно перечислять долго, а можно начать прогулку-знакомство с Александровского сада, а дальше, как пойдет.

Красная площадь хороша и летом, и зимой. И здесь всегда есть чем заняться. Зимой тут разворачивается веселая ярмарка, купи иностранному другу нестандартную матрешку «Аватар».

«Патрики» — культовое место в историческом центре Москвы. Пруд и окружающий его сквер в Пресненском районе. 

Это место собирает поклонников Булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — повествование начинается на Патриарших прудах, «в час небывало жаркого заката»...  

По следам «Мастера и Маргариты» — прогулка по Москве продолжается, в 7 минутах ходьбы есть театр-музей «Булгаковский дом», своди иностранного туриста на театрализованную экскурсию.

Даже если он не знаком с творчеством Булгакова — экскурсия удивит интерактивом и атмосферой.

Московский зоопарк

Одна из главных достопримечательностей города — зоопарк. В Московском зоопарке размножаются редчайшие виды животных, а еще здесь уникальная коллекция ядовитых змей. И да — тут есть семейство капибар:)

У пары капибар — Кузьмы и Малой из Московского зоопарка родились трое детенышей
28 июня, 2023 год

ВДНХ

Любому иностранцу в Москве захочется посетить ВДНХ. Это огромная территория, но она не заканчивается только прогулкой по главной алее и посещением Москвариума.

У нас в блоге даже есть статья — Что посмотреть на ВДНХ: список самых интересных мест и мероприятий. Тебе точно будет чем удивить гостя издалека. 

Экскурсии по Москве

Если удивлять иностранца, то экскурсией по столице, где культурно (но это неточно) расскажут про маты и их возникновение. Отправляйся в мир подземного музея или на театрализованную экскурсию. А если еще иностранец в Москве не просто гость, а настоящий Пушкинист...

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Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1

1000₽

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м. Кузнецкий мост

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Сад Эрмитаж, ул. Каретный Ряд, д.3

от 1250₽

Музеи

Тематические музеи: немножко истории Москвы, и погружение в настоящий бункер, и экскурсия с незрячими гидами, и современный взгляд на человеческие эмоции, и всё про теорию эволюции Дарвина. 

Иностранцу в Москве придётся остаться подольше — такие музеи требуют времени и сил:)

Чем удивить иностранца?

Уникальное сочетание иммерсивного театра и традиционного ирландского паба. Если иностранный гость плохо говорит по-русски — не беда! Ведь это паб, здесь не обязательно слушать, можно просто наслаждаться напитками и наблюдать за происходящим.

А для этого места и вовсе не нужно знать язык — всё пространство будет вовлекать гостя в интерактив и действовать сразу на все органы чувств:) 

А можно и на фэнтези-бал — тем более, что там угощают сладеньким и наливают тематические коктейли.

Званый вечер в Замке забытых историй
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Немчиновка Парк-отель, 2-я Запрудная ул., 36, Немчиновка

от 2599₽

И чтобы гость издалека был довольным и сытым — тематический английский ужин мира Поттерианы и алкогольная гастро-мафия. 

Эта подборка событий и мест отправит иностранного гостя в увлекательное и порою необычное, удивительное путешествие по Москве. Мы не знаем, увезёт ли друг-иностранец с собой сувениры, но полный рюкзак эмоций ему обеспечен:)

Что есть в статье:

  1. Парки
  2. Музей-заповедник Царицыно
  3. Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo
  4. Места в Парке Горького для иностранных гостей
  5. Этномир: этнографический парк-музей
  6. Главные достопримечательности города 
  7. Александровский сад
  8. Московский зоопарк
  9. ВДНХ
  10. Экскурсии по Москве
  11. Музеи
  12. Чем удивить иностранца?

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