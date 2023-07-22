Этому городу на холме была уготована великая судьба, но никто не мог угадать её в молочно-белом тумане времени. Москва откроет нам секрет своей силы и стойкости и расскажет о людях, которые здесь жили. Жили и строили этот непредсказуемый, этот удивительный, этот древний, этот вечный город. А строилась она не сразу. На экскурсии ты узнаешь о том: - что за необычный фонтан был в аптеке, открытой по распоряжению Петра Первого? - кто Москве улицу подарил? - почему строили театр, а построили гостиницу? - какие тайны хранит самый известный собор России ? - почему Савва Мамонтов запретил пускать Шаляпина на свои похороны? и многое другое... В назначенное время тебя будут ожидать помощники в синих плащах, у выхода из метро "Кузнецкий мост". Внимание: после приобретения билетов необходимо связаться с организаторами по номеру телефона. Организатор высылает инструкцию к каждому путешествию. В случае сильного дождя организатор вправе перенести мероприятие на другой день. Расписание экскурсий можно увидеть по кнопке Купить билет.