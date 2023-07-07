  1. Москва
  2. Места
  3. Парки

Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

Москва, ул. Крымский Вал, 9

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://www.park-gorkogo.com Парк Горького — центральный парк культуры и отдыха мирового уровня, одно из красивейших мест Москвы, главный парк страны. Пространство для отдыха, просвещения, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Парк, общей площадью около 212 га, условно делится на следующие части — Парк искусств Музеон, Партер, Нескучный сад, Воробьёвы горы. Новые площадки парка, созданные в духе современных тенденций дизайна, насыщенная программа мероприятий и внимание к людям — все это превратило Парк в эпицентр жизни столицы, сделав его одной из главных точек притяжения как для молодёжи, так и для более взрослой, семейной аудитории.
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны

Подборка лучших мест Москвы. Куда сводить иностранного гостя в Москве в разное время года и чем его удивить?

Карточка

Лучшие парки Москвы

Где помедитировать, отдохнуть от городского и информационного шума? Собрали самые живописные и зеленые парки столицы.

Карточка

Топ-10 мест для прогулок по Москве, которые нужно посетить

Собрали для тебя топ мест для прогулок по Москве. А к ним еще и интересные события добавили.

Ещё парки в городе Москва

Парк «Сокольники»

Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1
Карточка

Парк Победы на Поклонной горе

пл. Победы, 3
Карточка

Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

ул. Крымский Вал, 9
Карточка

Национальный парк Лосиный остров

Поперечный просек, 1г
Карточка

Гончаровский Парк

Руставели, 7
Карточка

Дубки

Дубки, 6
Карточка

Парк культуры и отдыха Таганский

Таганская 40-42
Карточка
Популярное

Фили

улица Большая Филевская, 22
Карточка

Комментарии

Аватар
Кривощеков Эдуард
20 июля, 02:23

Классно выглядишь

Аватар
Арсений
09 июня, 17:28

Там вроде набережную обновили. Я бы прогулялся в будни с фотоаппаратом. Если кто-то хочет выгулять то самое платье, пишите.

Аватар
Глеб
5 января 2025, 16:55

Один из любимых парков. Зимой тут каток. Летом в целом много локаций. Хорошее место для прогулки или сделать пикник. Есть кафешки и рестики.

Аватар
Олеся
8 сентября 2024, 20:30

Пишите мне кто хочет со мной пойти!

Аватар
АЛЬБИНА
28 июля 2024, 02:14

Вечером особенно красиво и атмосферно

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста