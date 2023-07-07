https://www.park-gorkogo.com Парк Горького — центральный парк культуры и отдыха мирового уровня, одно из красивейших мест Москвы, главный парк страны. Пространство для отдыха, просвещения, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Парк, общей площадью около 212 га, условно делится на следующие части — Парк искусств Музеон, Партер, Нескучный сад, Воробьёвы горы. Новые площадки парка, созданные в духе современных тенденций дизайна, насыщенная программа мероприятий и внимание к людям — все это превратило Парк в эпицентр жизни столицы, сделав его одной из главных точек притяжения как для молодёжи, так и для более взрослой, семейной аудитории.
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Комментарии
Арсений09 июня, 17:28
Там вроде набережную обновили. Я бы прогулялся в будни с фотоаппаратом. Если кто-то хочет выгулять то самое платье, пишите.
Один из любимых парков. Зимой тут каток. Летом в целом много локаций. Хорошее место для прогулки или сделать пикник. Есть кафешки и рестики.
Пишите мне кто хочет со мной пойти!
АЛЬБИНА28 июля 2024, 02:14
Вечером особенно красиво и атмосферно
Классно выглядишь